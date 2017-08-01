Хвала рукам, что пахнут хлебом!

В Рыбнице состоялось чествование передовиков «Жатвы-2017».

На торжественном собрании, посвященном подведению итогов уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур первой группы, министр сельского хозяйства Ефимий Коваль поздравил рыбницких аграриев с окончанием жатвы-2017 и выразил благодарность за добросовестный труд. Он отметил, что республика полностью обеспечена зерном – как для хлебопечения, так и на корм скоту. И это несмотря на то, что в 2017 году посевные площади под зерновые составили 94 600 га – на 8 тысяч меньше, чем в 2016 году. Убрано 94 процента от общей посевной площади. Валовой намолот зерна в республике составляет 350 тысяч тонн зерна, качество зерна высокое – 3-4-й класс. Средняя урожайность зерновых по республике составила 38,6 ц/га.

Наивысшей урожайности зерновых достигли аграрии Каменского района – 42,8 ц/га, на втором месте – Слободзейский район – 41 ц/га, средняя урожайность по Рыбницкому району – 40 ц/га. Но в передовых хозяйствах урожайность зерновых намного больше.

Ефимий Коваль проанализировал работу аграриев республики во всех отраслях, отметив, что безусловным лидером в производстве продукции животноводства является Рыбницкий район и флагман животноводческой отрасли республики – ООО «Фиальт-Агро». Правительством ПМР принимаются меры по поддержке отечественного производителя с целью развития животноводства и обеспечения населения республики мясной и молочной продукцией собственного производства. Помочь животноводам призваны кредиты, условия получения которых станут более благоприятными: сроки кредитов продлены до 7 лет, а кредитная ставка будет уменьшена до 3-4 процентов.

С удовлетворением восприняли присутствующие аграрии информацию о российской помощи в деле восстановления мелиорации в селах Выхватинцы и Строенцы.

С информацией об итогах жатвы 2017 года выступил начальник Рыбницкого управления сельского хозяйства и природных ресурсов Федор Димитров, который выразил благодарность рыбницким хлеборобам за качественное проведение уборки урожая.

Наивысшего показателя по урожайности в Рыбницком районе достигли хлеборобы ООО «Голд-Агро» – 61 ц/га, на втором месте – ООО «Фиальт-Агро» – 54 ц/га, на третьем – ООО «Старый мельник» – 53 ц/га. Неплохих результатов в производстве озимого ячменя достигли земледельцы ООО «Строенцы», ООО «Митбор», ООО «Племживагроэлит». Наивысшие показатели по яровому ячменю – у ООО «Агро-Ралком» и ООО «Племживагроэлит».

Лучшие механизаторы, комбайнеры, водители, агрономы, руководители сельхозпредприятий и фермеры были награждены почетными грамотами министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Дина Листюгина.