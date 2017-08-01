Первые инициативы столичных общественников

Состоялось заседание Общественного cовета г. Тирасполя, на котором были утверждены регламент и план работы организации на 2017 год, а также рассмотрен ряд вопросов, волнующих жителей столицы.

Наш корреспондент встретился с председателем Совета Владимиром Никифоренко.

– Владимир Кириллович, какие важные проблемы, на Ваш взгляд, были сегодня обсуждены?

– Прежде всего, мы определили приоритеты нашей деятельности. Пожалуй, самым важным из них является трудоустройство наших граждан. Президент ПМР в ходе последней предвыборной кампании заявил, что главная цель – создать в республике до конца 2020 года 15 тысяч рабочих мест. Но зачем ждать конца 2020 года? Уже сегодня нужно привлекать в Приднестровье инвестиции, ввести мораторий на повышение налогов, установить преференции для предприятий, которые создают новые рабочие места. Все это Правительство республики уже делает. И наша задача как общественников – поддержать их в этом. Еще один приоритет – создание мобилизационной экономики.

– Кого, как и на что необходимо мобилизовывать?

– Общество – на коллективный труд для создания самодостаточной экономики перед лицом внешних угроз. Так было в СССР в 30-е годы, когда была поставлена задача форсированной индустриализации страны. Мобилизационная экономика – это экономика достижения цели. И в этом деле без общества также не обойдешься.

– Какие еще вопросы рассматривались на прошедшем заседании?

– Общественный совет призвал городские власти повысить статус почётного гражданина столицы ПМР. Сегодня это почётное звание присвоено 23 гражданам, так или иначе причастным к славной истории Тирасполя. Среди них военнослужащие, освобождавшие приднестровскую землю от фашистских оккупантов, руководители крупных промышленных предприятий, Герои труда, известные деятели искусства, а также политики, стоявшие у истоков создания республики.

Но так сложилось, что общество, город слишком быстро забывают своих почётных граждан. Для того чтобы исправить ситуацию, госадминистрация Тирасполя должна уделять им больше внимания – печатать о них книги, снимать фильмы, выпускать марки, устанавливать мемориальные доски, называть их именами школы. А с еще здравствующими – чаще проводить встречи на самых различных уровнях.

– А не пора ли процедуру присвоения звания почетного гражданина сделать более открытой и публичной?

– Пора! С этой целью мы предложили городским властям пересмотреть и обновить Положение о присвоении статуса почётного гражданина. Присутствовавшая на заседании заместитель главы города по социальному развитию Мария Пащенко одобрила нашу инициативу. И это будет сделано в 2018 году.

Еще одна инициатива Общественного совета заключается в том, чтобы установить мемориальную доску на доме, где жила Герой Социалистического Труда Валентина Сергеевна Соловьёва.

Игорь ШЕВЧЕНКО.