На радость детям

Завтра в республике откроется летний лагерь посла России.

В течение недели на базе оздоровительного комплекса «Виктория» в Меренештах отдохнут 93 ребёнка. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети-инвалиды, дети из социально незащищенных малоимущих семей. Организаторами летнего отдыха для ребят вот уже пятый год подряд выступает союз русских общин Приднестровья при финансовой поддержке посольства России в Молдове. С 2013 года в летних и зимних лагерях посла РФ уже смогли отдохнуть в общей сложности более 500 детей от 7 до 16 лет.

В союзе русских общин отмечают, что в сложных внешнеполитических и экономических условиях, в которых оказалось Приднестровье, для многих детей семей российских соотечественников это единственная возможность отдыха.

Для ребят подготовлены комфортабельные номера, 4-разовое питание, бассейны, спортивные площадки, ежедневные развлекательные программы.