Вкус жизни в капле

О «Доброй воде» узнала, будучи на одной из выставок-ярмарок «Покупай приднестровское!». Двое молодых людей увлеченно рассказывали о своей продукции, да так, что хотелось ее попробовать.

Кто-то, помню, из них сказал, что вода, вроде, и обыкновенная, похожая на обычную, но в то же время особенная, со своим вкусом.

И вот спустя некоторое время я уже разговариваю с одним из руководителей фирмы «Соян» Николаем Коробкой и узнаю многое и о самой воде, и о необычном бизнесе.

Оказывается, «Добрая вода» – результат применения многоступенчатой технологии глубокой очистки, в основе которой лежит процесс мембранной фильтрации, признанный сегодня в мире наиболее совершенным способом очистки питьевой воды. В чем его суть? На предварительных этапах очистки из воды удаляются достаточно крупные частицы (до 5 микрон), и происходит ее умягчение. Мембрана фильтрует воду, используя эффект «молекулярного сита», благодаря чему отсеиваются вредные примеси, которые по размеру больше, чем ячейки сита. Она имеет пористую структуру и изготовлена из пористо-тонкопленочного композита. Диаметр поры мембраны в 200 раз меньше вирусов и в 4000 раз – размера бактерий. Это и дает возможность пропускать и отсеивать молекулы воды и растворенных примесей. Дальше происходит процесс поглощения (в порах активированного угля задерживаются растворенные газы), и последним ее этапом является повторная минерализация, в результате чего «Добрая вода» насыщается необходимыми микро- и макроэлементами, а водородный показатель приобретает нормальное для питьевой воды значение.

Ежедневное употребление «Доброй воды» для питья и приготовления пищи – стопроцентная гарантия безопасности, это лучшая профилактика желчной и мочекаменной болезней. Проще и дешевле, как говорится, предотвратить заболевание, нежели его лечить. Очищенная столовая вода содержит сбалансированный состав минералов и подходит для ежедневного употребления и приготовления пищи и напитков, придавая им насыщенный вкус и аромат. Она не требует кипячения.

Сегодня, как рассказал Николай Коробка, в фирме трудятся 15 человек, среди которых оператор установки, лаборанты, водители, диспетчеры, рабочие. «Добрую воду» узнали многие наши земляки. Ее доставляют в офисы и дома, редакция нашей газеты ее заказывает. А кроме нас ЗАО «Интерднестрком», ООО «Тираспольтрансгаз», республиканская клиническая больница и др. Всего у фирмы более 5 тысяч постоянных коллективных и индивидуальных клиентов.

«Как мы начинали свой бизнес? – переспрашивает Николай Коробка. – Это было двенадцать лет назад. Узнали о подобном виде предпринимательства на Украине, вникли в суть дела. По образованию я врач, забота о здоровье людей мне близка. И это, не скрою, сыграло главную роль. Ну а потом с другими учредителями раскошелились, купили нужное технологическое оборудование. С самого начала не жалели денег, приобретая не какое-нибудь «бэушное», а современное. Обучались в Запорожье. А чтобы быть не хуже, а лучше конкурентов, мы с самого начала расширили спектр услуг. Кроме очищенной столовой питьевой воды торговой марки «Добрая вода», мы эксклюзивные производители воды для детей ТМ «Малыш». Воду «Малыш» можно давать детям с рождения без предварительного кипячения или готовить на её основе молочную смесь. Для технических нужд производится дистиллированная вода. Наше предприятие готово поставлять не только необходимое оборудование (помпы, диспенсеры, кулеры), но и осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание.

«Что касается качества «Доброй воды», – добавил Николай, – будьте спокойны – мы тесно работаем с городской санэпидстанцией. Наша продукция всегда на контроле – и у соответствующих органов, и нашей совести. Жалоб нет, но этим мы себя не успокаиваем, понимая, что мы производим воду во благо здоровья людей».

Лилия ТЕРЕНТЬЕВА.

г. Бендеры.