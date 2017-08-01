Будем с теплом!

Такое впечатление, что под занавес лето решило выдать нам все тепло, на которое природа поскупилась весной и в первый летний месяц. К такой африканской жаре мы, конечно же, привыкли не все, однако холод тоже не по нам. Хочется комфортной температуры… В осенне-зимний период, который, к сожалению, уже не за горами, мы возлагаем надежды не на милость природы, а на вполне конкретные службы, призванные обеспечить оптимальную жизнедеятельность социальной сферы и создать уют в наших домах. Среди главных – Каменский участок МГУП «Тирастеплоэнерго», руководитель которого, Александр Анатольевич Шкильнюк, поделился с нами информацией о ходе работ по подготовке к отопительному сезону.

– Хочу сказать, что коллективом тепловиков уже выполнена значительная часть запланированных мероприятий. В частности, осуществлены гидравлические испытания на внутриквартальных сетях, при которых выявлено 5 порывов. Заменены дефектные участки тепловой трассы (126 метров) по четырем из них. Осуществляются аналогичные мероприятия на участке по ул. Ленина, 17. Также на внутриквартальных сетях около 300 штук запорной арматуры отремонтировано и около 30 заменено. На внутридомовых проведены работы, согласно плану ППР: замена стояков, лежаков, ремонт и замена запорной арматуры.

– Александр Анатольевич, а как обстоят дела с котельным оборудованием?

– Здесь тоже работы проводятся в запланированные сроки. Осуществлены покраска 185 кв. м технологического оборудования, ремонт и ревизия электрических щитов. Отремонтировано 65 и заменено 47 штук запорной аппаратуры. Ремонтом также было охвачено 27 циркуляционных насосов. Заменено несколько погонных метров технологического трубопровода и проведен весь спектр наладки оборудования участка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Все работы финансируются из собственных средств МГУП «Тирастеплоэнерго», филиала в г. Рыбнице.

– Давайте поговорим на такую важную тему, как выполнение адресной программы по замене внутридомовых инженерных сетей.

– Мы приступили к запланированным работам на многоэтажке, расположенной по ул. Ленина, 17. Идет демонтаж старой внутриподвальной системы отопления. Ожидаем поставки материалов для дальнейшего осуществления работ. В планах еще один дом – по ул. Ленина, 19. Все зависит от наличия необходимых материалов, а за нами дело не станет.

– Все эти тонкости работы коллектива по подготовке к отопительному сезону, количество замененных и отремонтированных труб, запорной аппаратуры, лежаков потребителям, наверное, мало о чем говорят. Если сказать одним предложением: на каком этапе подготовительных работ вы находитесь на данный момент?

– Если одним предложением: план выполнен на 70%. До начала отопительного сезона осталось еще два месяца. За этот период нам не составит особого труда без аврала осуществить все запланированное. Это ремонт 160 штук запорной аппаратуры, заполнение теплотрассы, а также объектов социального значения и жилищного фонда водой согласно утвержденным графикам, завершение подготовки локальных газовых котельных.

– Насколько я знаю, с 15 августа вы приступаете к поэтапному заполнению внутридомовых систем теплоснабжения. В связи с этим, какие рекомендации во избежание неприятных инцидентов, а такие случаются в вашей практике, вы могли бы дать каменчанам?

– К указанному сроку гражданам и юридическим лицам г. Каменки необходимо прекратить ремонтные работы на системах отопления. О точной дате заполнения систем Каменский участок МГУП «Тирастеплоэнерго» извещает каменчан посредством вывешиваемых у подъездов домов объявлений. С целью предотвращения затопления из-за возможных порывов в сети в период, указанный в объявлениях, необходимо присутствие в каждой квартире совершеннолетнего постоянно проживающего здесь члена семьи. После заполнения систем категорически запрещается без согласования с Каменским участком производить ремонтные работы систем отопления и слив химически очищенной воды.

Беседовала Л. Лупашко, г. Каменка.