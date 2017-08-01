Персиковый рай

Жаркие дни – период сбора урожая фруктов. Надо спешить в срок убрать то, чем нас одарила природа, нельзя упустить ни дня. Одна из фирм, название которой очень звучно – «Агростар», предоставила возможность заглянуть в сад и понаблюдать за тем, как сочные, спелые фрукты с веток ложатся прямо в аккуратные ящики.

Прежде чем приоткрыть завесу садовой тайны, будет справедливо рассказать о компании, которая много сил и средств вкладывает в эти самые сады. Фирма «Агростар» начала свою деятельность в 2004 году, делая акцент на выращивании полевых культур: подсолнечника, пшеницы, ячменя и рапса. Со временем, как и всякое перспективное предприятие, «Агростар» стал развиваться и в других направлениях. В целях расширения в 2008 году было заложено 200 га фруктового сада: яблоня (96 га), персик (45 га), слива (32 га) и черешня (16 га). Общая же пашня составляет 3200 га. Земли находятся в Ближнем Хуторе и около станции Новосавицкой в Слободзейском районе. Из такого огромного количества земель лишь 200 га засажено садами. Остальные 3000 га отведены под пахотные земли, на которых выращивают крупноплодный подсолнечник, ячмень, пшеницу, кориандр, горчицу белую. Кстати, о последней управляющий вторым отделением Николай Караман отозвался как об очень перспективной культуре. Цена на нее весьма солидная, и к тому же она является хорошим предшественником для последующих засеваемых культур.

Сад «Агростара» суперинтенсивный, на капельном орошении. Большие, но продуманные вложения в сад ежегодно убеждают аграриев в том, что всё было сделано верно. Каждый сезон приносит щедрый урожай. В горячую пору сбора фруктов говорить о результатах этого года пока рано, однако Николай Караман для себя предварительно уже сделал выводы: нынешние урожайные показатели не такие, как ожидали. Здесь нет вины ни агрономов, ни рабочих. Апрельский снег – вот в чем причина. «В то время, когда сад был в цвету, когда должны были вот-вот зажужжать повсюду пчёлы, у нас выпал снег, – с горечью вспоминает Николай Караман. – Катаклизм нанес большой урон. По предварительным подсчётам специалистов, он составляет около 70% от ожидаемого урожая».

В голове не укладывается мысль о больших потерях, ведь на ветках теснятся крупные, красивые, заботливо выращенные фрукты. Однако агроном заявляет, что если бы не весенние заморозки, эти деревья были бы увешаны мясистыми плодами в разы плотнее. Урожай, который удалось сохранить, сейчас бережно убирают. Рабочая бригада в десятки человек, несмотря на изнурительную жару, трудится в поте лица. Среди них есть человек, которого никак нельзя обделить журналистским вниманием. По словам коллег и начальства, дядя Лёня – самый преданный работник. С детства связан он с садом. «Я в нем и родился», – шутливо говорит Леонид Дилигул. Сразу после школы поступил в колхоз и по сей день не думает расставаться с любимой рабочей профессией. Всё о ней знает: и обрезку деревьев, и обработку междурядьев, и сбор урожая, и элементарный уход за деревьями ему по плечу. «В саду круглый год работы хватает. Шесть месяцев длится обрезка, три месяца – уборка, и ещё за садом присматривать надо», – говорит он. Дядя Лёня – человек, полный энтузиазма и ответственности. И в жару, и в холод готов за садом ухаживать.

Сейчас самый разгар урожая персиков. Их сбор – дело тонкое. Он требует большой ответственности и аккуратности. Персик – фрукт очень нежный: стоит лишь немного надавить на плод, как он теряет свой изначальный манящий вид. Поэтому перед выходом в сад рабочим лишний раз напоминают, чтобы были аккуратны, терять урожай нельзя. И беседы не напрасны: смотрю, как один бережно срывает фрукты с ветвей, другой тщательно их сортирует, третий ловко укладывает в специальные ящики, к которым предъявляются высокие требования: они не должны быть из пластика или картона, только деревянными, застеленными специальной бумагой. В такой таре персики лучше сохраняют товарный вид и полезные свойства.

До момента отправки на реализацию плоды хранят в особенных условиях, при определённой температуре. Фирма «Агростар» имеет огромные холодильные камеры емкостью две тысячи тонн. В них регулируется температура, и фрукты, уже сортированные и фасованные, здесь ожидают своего покупателя. Стоит отметить, что в холодильниках продукция долго не задерживается – это лишь перевалочный пункт. Вот и сейчас вижу, как возле одной из камер уже стоит большая фура в ожидании, пока ее наполнят свежими, зрелыми персиками.

Специалисты «Агростар» под руководством директора Сергея Филипповича Гурдуза наладили связи с торговыми предприятиями России. Судя по тому, как продукция успешно пересекает границу, и не одну, можно сделать вывод – все фрукты фирмы экологически чисты и соответствуют нормам.

Влада БАЦАНОВА,

Слободзейский район.