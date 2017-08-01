Важный способ решения проблем

С руководством Бендер пообщались представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. В городе около 100 производственных фирм и порядка 500 торговых точек. В ходе встречи речь шла о выделении земли, открытии новых торговых объектов. Отмечалось: упростилась процедура регистрации документов, сократилась бюрократическая волокита. Предприниматели интересовались, возможно ли упростить схему декларирования вывоза товаров иностранными гражданами. Начальник отдела таможенных процедур ГТК ПМР Екатерина Фидельская пояснила, что нерезиденты, например, молдавские юридические и физические лица, получили возможность приобретать в Приднестровье товары в любом количестве и вывозить их за пределы республики. При этом на пункте пропуска товар необходимо задекларировать с оплатой сбора всего восемнадцать сотых процента. По итогам встречи глава госадминистрации Роман Иванченко подчеркнул: открытый диалог власти с представителями бизнес-сообщества – важный способ решения возникающих проблем. Такие встречи будут проводиться по мере накопления вопросов. К взаимодействию с городскими властями также призвали Общественный совет Бендер.