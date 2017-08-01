К новому учебному году готовы?

В Рыбнице началась приемка готовности учреждений народного образования города и района к новому учебному году. В составе комиссий – представители Рыбницкого УНО, госадминистрации, горрайсовета, пожарной службы, центра гигиены и эпидемиологии, инспекции охраны труда и техники безопасности.

В процессе приемки учреждений самое активное участие принимают и.о. начальника УНО Янина Софронова и председатель постоянной депутатской комиссии по образованию и культуре горрайсовета Владимир Ратушняк.

Как отметила заместитель начальника УНО Оксана Страховчук, в городе и районе предстоит принять 71 учреждение народного образования. Во всех проделана огромная работа по ремонту и подготовке к новому учебному году. Несмотря на финансовые трудности, из местного бюджета было выделено 2 миллиона рублей, которые были использованы в основном на ремонт кровель, полов, инженерных сетей и покупку сантехники. В 2017 году частичный ремонт кровли был произведен в средней школе №10, центре развития ребенка №1, детском саду №19. Силами строителей фимы «Стройтермоизоляция» проводится ремонт кровли в детском саду села Гараба. И.о начальника УНО Янина Софронова отметила неоценимую роль родительских попечительских советов в организации ремонтных работ в садиках и школах. Владимир Ратушняк выразил благодарность педагогам за качественную подготовку учреждений к новому учебному году. Совместная работа дала хорошие результаты – выполнены все необходимые мероприятия по их ремонту и благоустройству.

Члены комиссии по приемке обращают внимание на все параметры состояния учреждений – качество ремонта, санитарное состояние, безопасность инвентаря, наличие исправного оборудования.

В ЦРР №1 члены комиссии обратили внимание на новый спортивный инвентарь, который изготовлен собственными силами. На кухне руководитель УНО не только проверила состояние оборудования, но и поинтересовалась меню предстоящего обеда. На обед у детишек борщ, жаркое и компот из персиков. Высокую оценку качества подготовки к началу нового учебного года получили и коллективы средней школы №10 и детского сада №20. Приемка учреждений УНО продлится до 29 августа.

К проверке готовности школ приступили в Тирасполе.

Напомним, подготовительные работы традиционно начинаются практически одновременно с каникулами. Как отметил заместитель главы госадминистрации по ЖКХ Николай Обручков, масштабные работы в этом году провели в 12 школах. Сейчас они завершаются. «Деньги были выделены на текущий ремонт кровель, сантехники, отопления. Комиссия начинает работать с четверга. Пройдут по всем учебным заведениям, посмотрят, в каком состоянии пищеблоки, спортивные сооружения, сама школа, её территория», – отметил Николай Обручков. В работе комиссии по приёмке в этом году примут участие и депутаты столичного горсовета. Особый акцент будет сделан на вопросах, связанных с питанием.

Наш корр.