В приоритете – улучшение сферы здравоохранения

В Правительстве представили две инициативы в сфере здравоохранения. Первая из них – пилотный проект поэтапного перехода стоматологической поликлиники на полный хозрасчет.

Сегодня в государстве 9 стоматологических поликлиник: одна республиканская, две городские и шесть городских с функциями районных, а также порядка 30 стационарных кабинетов в учебных заведениях и ФАПах.

В общем, в стоматологической службе госорганизаций здравоохранения работает 193 специалиста высшего звена, 147 медицинских сестер и 66 зубных техников.

Заведующий организационно-методическим отделом республиканской стоматологической поликлиники ПМР Олег Черников рассказал, что за прошедший год клиники стоматологии посетили порядка 400 тысяч приднестровцев. Около трети из посещений – бюджетные.

По словам докладчика, в настоящее время назрела необходимость реорганизации нынешней системы стоматологической службы. Хозрасчетное учреждение позволит повысить качество оказываемых услуг, снизить расходы бюджета на стоматологию, увеличить заработные платы врачей.

При изменении статуса поликлиники социального значения она не потеряет. Перевод учреждения на полный хозяйственный расчет предполагает, что из республиканского бюджета будут выделяться средства, необходимые для оказания бесплатных и частично оплачиваемых услуг льготным категориям граждан в соответствии с госгарантиями бесплатной стоматологической помощи.

Если пилотный проект будет реализован успешно, механизм применят и в других стоматологических поликлиниках государства. В министерстве над расчетами новой формы медучреждений работали с 2015 года.

Выслушав предложение, Александр Мартынов его поддержал. Он также поручил создать рабочую группу под руководством своего заместителя Алексея Цуркана. Она займется вопросом перехода на хозрасчет республиканской стоматологической поликлиники.

Организация постдипломного дополнительного образования для специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием – еще один проект. Он был разработан в соответствии с поручением Президента в целях повышения уровня профессиональной квалификации.

Минздрав выступает инициатором создания учебно-научного образовательного центра, основной деятельностью которого является организация и реализация непрерывного медицинского образования (НМО) для врачей различных специальностей и фармацевтических работников.

Важно, что образовательный процесс будет проходить в Приднестровье. Это намного уменьшит расходы медиков на получение постдипломного дополнительного образования. К слову, сегодня врачи вынуждены повышать квалификацию за рубежом.

Мария Николаева.