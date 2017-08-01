Разговор ведут коммунальщики

Переходный период от лета к осени для коммунальщиков столицы ставит новые задачи. О функционировании коммунальных служб говорили на очередном рабочем совещании под руководством заместителя главы государственной администрации городов Тирасполя и Днестровска по вопросам ЖКХ Николая Обручкова.

По-прежнему одной из главных природных напастей для Тирасполя остаётся амброзия. Начиная со второй половины августа, карантинный сорняк амброзия вступил в пору цветения. Вредоносное растение отвоевывает для себя огромные участки в городе, образуя порой обширные заросли. В первую очередь страдают аллергики, от которых поступает много просьб о ликвидации сорняка. Как отметил Николай Обручков, главными очагами амброзии в городе становятся заброшенные участки, формально находящиеся в чьей-то собственности, но на деле фактически бесхозные. Проникать туда на законных основаниях имеет право только экологическая милиция, что она и делает, пытаясь привлечь владельцев к ответственности и навести порядок. Крупные очаги амброзии существуют также вокруг Тирасполя, откуда она легко переходит в черту города. Растение нередко встречается во дворах, где единственный действенный, хотя и весьма утомительный способ борьбы с ней – выдёргивание с корнем вручную.

Этим делом приходится заниматься дворникам столичной управляющей компании и МУП «Спецавтохозяйство». МУП «Спецзеленстрой» борется с амброзией на городских улицах, вдоль магистралей, в скверах и парках. Конечно, масштабы экспансии этого сорняка таковы, что для успешной борьбы с ним требуются средства посерьёзнее, например, пестициды. Городские власти думают об этом, взвешивая все «за» и «против». «Конечно, применение химии против амброзии не должно угрожать здоровью тираспольчан, нам нужно выбрать наиболее безопасные методики. Специалисты просчитывают разные варианты, чтобы в следующем году бороться с опасным сорняком более эффективно», – подчеркнул Николай Обручков.

Профильные службы справляются с покосом травы, которая обильно растёт после проливных дождей. Дожди, кстати, обнажили другие проблемы в городе – ливневые канализации. Расчищая их, дорожники сталкиваются с тем, что «ливнёвки» забиты не только листьями и ветками, но засорены ТБО и прочим мусором, который некоторые граждане осознанно туда скидывают. «Поразительно, как некоторые сдвигают тяжёлые крышки люков только ради того, чтоб сбросить туда пакеты с мусором. Иначе как вредительством такие действия не назовёшь», – сказал представитель МУП «ТДРСУ». К началу учебного года дорожники обновляют дорожные разметки вблизи школ. В самих учебных заведениях идут к концу ремонтные работы. В четверг специальные комиссии с участием депутатов горсовета начнут принимать школы после ремонта, проверяя основные параметры комфортности и безопасности.

Николай Обручков сообщил, что в этом году проводился главным образом текущий ремонт в образовательных учреждениях, из-за нехватки финансов для ремонта выбиралось самое важное – кровли, сантехника… Важным показателем готовности школы, непременно подлежащим проверке, является качество питьевой воды в кранах. Представитель санэпидстанции заверил, что эпидемиологическая ситуация в городе остаётся под контролем, хотя характеризуется как устойчиво неблагополучная. В частности, отмечены случаи острых кишечных инфекций. В открытых водоёмах был обнаружен холероподобный вибрион. Эпидемиологи просят людей быть более осторожными при купании, стараться не допускать попадания воды в рот.

Не остались без внимания коммунальщиков и другие вопросы – валка сухостоя, очистка ручья Светлый, реконструкция полигона ТБО.