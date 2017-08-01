Без цемента нет строительства, без строительства нет развития

Генеральный директор Рыбницкого цементного комбината Вадим Скоробогатько вернулся из местной госадминистрации с благодарственным письмом за активное участие в возведении Мемориала Славы защитникам Отечества: «Ни одно общественно значимое мероприятие в городе не проходит без нашего участия. А уж когда дело касается таких социально значимых объектов, мы никак не можем остаться в стороне. Наш цемент нужен практически во всех сферах жизни – для строительства, для ремонта, для того чтобы увековечить память героев… Цемент не зря называют хлебом строительства! И коллектив цементного комбината очень хорошо понимает свою ответственность – производить цемент разных марок, но всегда с самым высоким качеством».

Рыбницкий цементный завод был построен в середине прошлого столетия. В еще Советской Молдавии небывалыми темпами строились промышленные предприятия, объекты социально-культурного, сельскохозяйственного назначения и коммунальной сферы, мосты и набережные. Учитывая наличие сырьевой базы – залежи известняка и глины есть как на правом, так и на левом берегах Днестра, – правительством СССР было принято решение построить завод в Рыбнице. В 1961 году он был сдан в эксплуатацию. И с тех пор из рыбницкого цемента построены сотни и даже тысячи объектов на правом и левом берегах Днестра (Резинский цемзавод был построен гораздо позже).

О том, как обстоят дела на предприятии, нашему корреспонденту рассказал генеральный директор ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» Вадим Скоробогатько.

– Как работается цементникам в такую жару?

– Сезон производства строительных материалов приходится на весенне-летний период. Что поделать – жарко, но мы к этому привыкли. Главное, чтобы был спрос на цемент и потребители. В настоящее время на комбинате работают две вращающиеся печи по обжигу клинкера – №1 и №3. На днях планируем остановить печь №1 для проведения планового ремонта. Вместо нее запустим печь №2. Отгрузка цемента ведется не только на внутренний рынок, но и на Украину, и это отрадный факт: мы возвращаемся на украинский рынок. Причем спросом пользуется не только цемент, но и наша известь. Свою продукцию отправляем через Слободку – возобновлено железнодорожное сообщение в украинском направлении. Жаль только, что за время вынужденного простоя мы частично потеряли молдавский рынок. Ну что ж, будем работать и в этом направлении.

– Используется ли железнодорожный транспорт при поставке сырья из горного цеха?

– Пока, к сожалению, нет. Сырье подвозим на автомобильном транспорте – так дешевле. Но переговоры о возобновлении поставок сырья железнодорожным транспортом ведутся активно, и есть все основания полагать, что взаимовыгодная договоренность будет достигнута.

Что касается заводского путевого хозяйства, то мы и тут навели порядок – произвели реконструкцию железнодорожных путей своими силами. К этому сподвигнул нас украинский рынок, куда мы отправляем свою продукцию в железнодорожных хопперах. Объемы отгружаемой продукции растут – уже отгружено более половины из запланированных 360 тысяч тонн цемента.

– Для современных потребителей важное условие поставки – надежная упаковка…

– Мы учитываем все пожелания потребителей нашей продукции. Недавно введена в строй новая упаковочная машина немецкой фирмы «Меллерс» производительностью 130-135 тонн цемента в час в мешках по 40 и 50 килограммов. В качестве материала для тары используется высококачественная стрейч-пленка и термоусадочная (морская) упаковка.

– Для того чтобы удержаться на рынке, необходимо производить продукцию, соответствующую требованиям определенных стандартов. А Рыбницкий цементный комбинат отправляет свою продукцию как на восточном, так и на западном направлении…

– Качеству продукции уделяем первостепенное значение. В настоящее время мы способны производить не менее семи марок цемента с различными свойствами. Можем выпускать цемент и марки 500, и марки 600 – был бы спрос. Вся продукция сертифицирована: для стран ЕС – по EN-стандартам, для восточного рынка – по ГОСТам. Сертификация проводится регулярно авторитетными международными комиссиями. Недавно наша продукция была сертифицирована по стандарту ИСО 9001 – 2015. Это новый, более высокий уровень оценки качества цемента.

За качеством продукции на комбинате установлен строгий контроль. В нашей заводской лаборатории, оснащенной современным оборудованием, проводятся все необходимые испытания. Руководит ею молодой специалист Светлана Беспалько. Весь коллектив лаборатории – высококлассные специалисты, которые понимают свою ответственность за порученную работу.

В настоящее время идет переселение коллектива и оборудования лаборатории из подвального помещения в другое, просторное, светлое, только что отремонтированное, как раз напротив цеха обжига. Как говорится, ближе к месту события. При этом значительно улучшатся условия для работы сотрудников лаборатории.

– Даже в нынешних условиях на заводе проводятся реконструкция и модернизация оборудования.

– Да, без этого никак нельзя двигаться вперед. Поэтому модернизации производства уделяется большое внимание. В настоящее время в работе находятся 10 проектов. Работа в этом направлении ведется поступательно и постоянно. В реализации проектов, кроме заводских, задействовано и 5 сторонних организаций.

– Хватает ли квалифицированных кадров?

– В настоящее время на комбинате трудится порядка 700-800 человек. Золотой фонд комбината – его костяк, ветераны. Среди них – главный технолог Михаил Кизыма, главный энергетик Юрий Спыну, начальник сырьевого цеха Игорь Городынчук, начальник горного цеха Виктор Голов, инженер Галина Ждан… Большие надежды возлагаются и на молодежь – много достойных молодых специалистов достигают высоких показателей. Самых перспективных отправляем на учебу в Санкт-Петербург, в Германию. На Доске почета предприятия, которая обновилась к профессиональному празднику – Дню строителя, рядом с ветеранами и молодежь. Наград удостоены и те, кто проработал на комбинате не один десяток лет, и те, кто недавно пришел к нам на работу. Среди награжденных – машинист расфасовочной машины Олег Епур, отделочница Клавдия Кавкалюк, начальник сырьевого цеха Игорь Городынчук, машинист кальцинатора Александр Саханов и многие другие.

Мы выпускаем прочный цемент, который скрепляет строительные конструкции. А наше общее дело скрепляет наш коллектив, который настроен на выполнение самых смелых задач.

В нашей республике и за ее пределами возводятся новые объекты, способные улучшить экономику и уровень жизни наших сограждан. И мы готовы поставлять качественный цемент для строительства красивых, прочных зданий, чтобы служили они людям многие-многие годы!

Дина Листюгина.

г. Рыбница.