Нас не сломить – Приднестровье будет жить!

У каждого есть рубеж, который делит жизнь на «до» и «после». Есть такая общая грань у нас, приднестровцев.

Водоразделом 25 лет назад для нас стала война, развязанная Молдовой против приднестровского народа. Мы продолжаем дальше двигаться во времени, переворачивая листы календаря. Изо дня в день погружаемся в будничные заботы, праздничные хлопоты. Но саднящей раной остается трагедия 1992 года. Смерть молодых, слёзы родителей, детей, разрушенные дома – наша память хранит, не отпускает.

К нам в редакцию пришло письмо двух братьев-тираспольчан – Сергея и Дмитрия Шевчук, которое принесла бабушка мальчиков Алла Григорьевна Паша. Передавая тетрадные листочки с рукописным текстом ребят и чёрно-белые фотографии, женщина рассказала, что мальчишки прочитали об акции «Парень взял автомат, потому что так Родине надо!» и хотят на страницах газеты поведать о защитниках Приднестровья.

Летние каникулы братья проводят в селе Карманово Григориопольского района у любимой бабушки. Она возглавляет школьный клуб «Краеведение» и занимается местным музеем. От неё и узнали об одном из защитников Приднестровья – Сергее Романе. Алла Григорьевна показывала внукам фотографии Сергея, на одном из снимков он счастливый жених, а на другом – спустя три месяца, когда он навсегда закрыл глаза. Ребят поразили фотографии и то, как жизнь может разделиться на до и после.

Я принялась читать письмо и изучать фотографии. Первый месяц весны 1992 года – погибли жители села Карманово – защитники республики. Несколько молодых парней, среди них Сергей Роман, добровольцами ушли в гвардию. Сергей знал, что должен быть на позициях в одном ряду с ребятами. Успокаивал маму, младших брата и сестру, супругу, говорил, что на передовой не бывает, а как санинструктор помогает раненым. За несколько дней до гибели Сергей приболел, пришёл домой. Мать Виктория Ивановна потом вспоминала, что весь вечер провела с сыном за разговорами. Говорили о братоубийственной войне, бессмысленной и безжалостной, о погибших ребятах, о будущем ребёнке. Сергей с супругой ждал девочку и был уверен, что она обязательно будет похожа на него. 15 марта Сергей Роман вернулся на позицию. Тяжелые бои, обстрелы на берегу Днестра, много раненых, убитых. В числе погибших был Сергей.

Я всматриваюсь в фотографии – похороны с воинскими почестями, родные, сослуживцы, казаки, друзья. 21-летнего парня у сельского Дома культуры провожали все жители Карманово. Площадь перед зданием едва вместила всех сельчан. Мужские лица суровы, женщины в трауре. Мать сжимает платок и не сдерживает слёзы, родные поддерживают её за руки. Рядом из-за мужского плеча выглядывает молодая жена Сергея. Глаза девушки, носящей ребёнка защитника республики, растеряны. Молодая женщина не верит, не понимает, что холодная весна 92-го года навсегда отняла у неё мужа.

Чёрно-белые снимки – немые свидетели того времени. И таких фотографий 25-летней давности сотни хранятся в семейных архивах по всему Приднестровью. Фотокарточки тоже стали рубежом, который разделил жизнь на «до» и «после».

В мирном прошлом было так: Сергей Роман – школьник кармановской школы. Классный руководитель Алла Григорьевна Паша (бабушка ребят – авторов письма) ведёт урок математики. Серёжа отвечает у доски, решает задачи… Я листаю его ученическую тетрадь. Мелкий ровный почерк, решённые математические задания без помарок, положительные оценки учителя. Сегодня эта тетрадь в школьном музее. Сергей был активным и дисциплинированным парнем, участвовал в художественной самодеятельности, занимался в спортивной секции. Обладал прекрасным чувством юмора, легко выходил из любого положения и ситуации. О таких говорят: душа компании. Да сколько их было, таких молодых ребят?! Настоящих, открытых, готовых защищать дом, семью и павших за Приднестровье.

«Тогда в 1992 году хоронили гордость и молодость Приднестровья. И мы должны быть благодарны Сергею Роману, другим погибшим кармановцам Юрию Куку-Афанасьеву и Александру Арболишвили за мир и счастье жить в нашем Приднестровье», – пишут в письме братья Сергей и Дмитрий Шевчук.

А «после» осталась память. В прошлом году в честь защитников республики в Карманово решили разбить сад. Высадили около 80 вишнёвых саженцев в память о погибших сельчанах. В нынешнем году в саду появились новые деревья. Сад растёт, цветёт, за ним ухаживают школьники и жители села. Жизнь продолжается. Подрастает новое поколение, помня о героях страны. В конце письма братья написали: «За Родину всё отдадим! Нас не сломить – Приднестровье будет жить!».

Евгения Александрова.

Григориопольский район.