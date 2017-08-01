«Гореть» самой, зажечь других

В день рождения ее поздравляли многие бывшие сослуживцы. И не только из Тирасполя. За годы судьба разбросала людей: кто-то сегодня живет в России, кто-то – на Украине…Но время совместной работы не забыть, ведь были молоды и верили в себя, и много полезного свершили. Такое не забывается…

Июнь. В Тираспольском техникуме коммерции юбилей. На сцене стоят ребята, будущие технологи в системе общепита, товароведы, менеджеры в торговой сфере, а некоторые из них уже озарены идеей открыть свое личное дело, свой бизнес. Галина Михайловна Афанасьева обращается к ним со словами доброго напутствия. Она не нуждается в представлении: многие студенты знают ветеранов тираспольской торговли в лицо.

Не мне объяснять всем, кто жил в СССР, значение слова «дефицит», когда из продажи неожиданно, как по мановению волшебной палочки, исчезали самые обычные вещи (например, туалетная бумага). Что уж говорить о «Жигулях» или знаменитом телевизоре «Горизонт Ц-355»… Но люди хотели жить полной жизнью, не обходясь одним лишь хлебом, молоком и юбками бабушкиной выкройки. Именно поэтому городские управления торговли были важнейшим аппаратом, от которого зависело благосостояние и, в том числе, настроение горожан. Жизненный путь Галины Михайловны, заместителя начальника управления торговли города, является замечательным примером того, как человек, не злоупотребляя своим положением, может заслужить известность на многие лета. Впрочем, дадим слово ее родственникам и товарищам, пусть они сами расскажут о ветеране торговли!

Послужной список Галины Афанасьевой – это своеобразная торговая летопись Тирасполя: после приезда из Омска она была директором «Элеганта», «Детского мира», вела магазины промтоваров как заместитель начальника управления торговли. Затем пошла на повышение в министерство торговли Молдавии, работала заместителем министра, но Тирасполь все же оказался ближе, и Галина Михайловна вернулась в наш город.

Должность обязывала быть ее предельно серьезной, а ведь она, по признанию коллег и знакомых, с пониманием относилась ко всем проблемам. Позади учеба в вечерней школе, техникуме, непростой подьем по карьерной лестнице, и она прекрасно знала цену каждому мгновению.

«С детства у нее была склонность к точным наукам, к математике, – вспоминает брат Александр. – Но не учебой единой! У нас протекала река Омь, и весной, когда лед должен уже подняться, в марте, «на ключах» обычно собирается рыба. Вот там мужики прорубили прорубь, и сестра была одной из немногих, кто в холод, в фуфайке, ловила руками щук! Она, будучи подростком, была озорной, и в ней чувствовались задатки лидера».

«Конец шестидесятых. В Тирасполе по улице 25 Октября открывают магазин «Детский мир», первый магазин самообслуживания в городе, – ведет свою историю Лидия Бастина, в то время она была председателем совета молодых специалистов при горпромторге. – Именно тогда я заметила организаторские способности молодой Афанасьевой. Как она относится к завозу детских товаров, как выкладывает ассортимент на прилавки и витрины… Талантливый человек талантлив во всем, подумали мы и на следующем заседании совета выдвинули ее на должность заведующей «Детского мира». Благодаря ей магазин долгое время был одним из самых колоритных в городе».

Горожане помнят Галину Афанасьеву по базе «Тираспольчанка» в Затоке, где отдыхали и поправляли здоровье не только тираспольчане, но и жители союзных республик. «Я бы это дело не потянул, открытие базы – это ее заслуга», – так говорил, по воспоминаниям коллег, тогдашний начальник городского управления торговли Петр Заставский.

К сфере торговли у общества порой возникает предвзятое отношение, однако это достаточно серьезная отрасль со своими проблемами. Так, Галина Михайловна активно сотрудничала не только с руководителями торговых предприятий, но и с промышленниками. Ее труд ценили и уважали Герой Социалистического Труда Анатолий Большаков, Иван Добровольский (директор завода «Электромаш» в 1984-1987 гг.) и начальник стройтреста Николай Гнедин… В Тирасполе все всегда были друг у друга на виду: все знали, кто действительно на своем месте, а кто просто «заседает».

В советское время летом в Тирасполь приезжали десятки тысяч отдыхающих. Основная нагрузка ложилась именно на сферу торговли: продукты питания, напитки, одежда. Летний распорядок у Галины Афанасьевой и ее коллег был незамысловатый – с утра до вечера. Несмотря на такое сложное направление работы, она всегда оставалась человечной, доступной для общения. «Я бы по стилю работы ее сравнил с Валентиной Сергеевной Соловьевой, – говорит брат Александр. – Они, кстати, дружили, поддерживали хорошие отношения».

Никто не знает, как и с кем пересечется твоя судьба. Так случай познакомил с Галиной Афанасьевой Людмилу Глембу (бывшего директора МУП «Товары для женщин»). «Я приехала в Тирасполь как молодой специалист после окончания Киевского торгово-экономического института, – рассказывает Людмила Петровна. – Начальник управления торговли был в отпуске, и меня принимала его заместитель Галина Михайловна. Знаете, к молодым специалистам всегда относятся осторожно, но она была приветлива и не побоялась доверить мне должность старшего экономиста в одном из магазинов сети непродовольственных товаров. На заседаниях управления торговли ни разу не слышала, чтобы она повышала тон. Всегда чувствовалась поддержка со стороны Галины Михайловны молодых специалистов».

Старожилы города прекрасно помнят магазин «Товары для женщин». Готовила его к открытию Галина Афанасьева. «Долго обсуждали, как его назвать, и, наконец, решили, что напротив есть магазин «Товары для мужчин» (нынешний «Тимп»), так пусть название будет созвучным», – рассказывает Людмила Глемба. Наконец, в июле 1982 года состоялось его долгожданное открытие. Галина Афанасьева не изменила своей привычке доверять молодым и пригласила на работу в «Товары для женщин» выпускников из тогда городского торгово-кулинарного училища, которые еще долго являлись дружным костяком магазина. Где бы Афанасьева ни работала, в коллективе никогда не ходили сплетни ни о директоре, ни о подчиненных. Это объясняется ее душевной простотой. «Хорошо, когда у человека от работы дух захватывает, – продолжает Лидия Бастина. – Ведь лучшего, пожалуй, в жизни ничего нет. Это горение, но такое, которое не разрушает, а, наоборот, укрепляет силы, дает смысл существованию человека на земле. Так Галина Михайловна и сейчас «горит» сама, и зажигает других».

Андрей РАДЛОВСКИЙ.