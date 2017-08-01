Не забыли и о школьной форме

На пороге новый учебный год. По поводу внешнего вида нынешних учеников было принято решение, как для девочек, так и для мальчиков: тёмный низ и белый верх. Но определённой формы введено не было, она может быть как синего цвета, так и черного. Об одежде для школьников мы беседуем с сотрудниками ЗАО «Одема» имени В. Соловьёвой.

Сейчас планируем принять участие в ярмарке в Бендерах, – поделился начальник отдела внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Александр Евсеев. – Мы считаем своим долгом обязательно участвовать в выставке «Школьный базар». Нам есть что показать. Наш товар ориентирован на уровень покупателей среднего достатка и немного ниже. Мы чувствуем ситуацию, которая происходит в нашей республике, и поэтому идём на уступки. То есть порой работаем себе в убыток, для того чтобы люди могли приобрести продукцию фабрики».

Побеседовав с родителями школьников, мы узнали, что многие из них за формой отправляются либо в ЗАО «Одема», либо в их фирменные магазины, а не на базары. Почему? Если говорить о продукции рынка и «Одемы», то это вещи несравнимые. На рынке, как правило, представлены китайские товары. Редко здесь можно встретить более качественную турецкую продукцию. Часто попадаются ткани синтетические, способные привести к раздражению кожи ребенка. А в ЗАО «Одема» всегда только высококачественный материал, и это их кредо. Швейные изделия изготавливаются по самым современным, инновационным технологиям. Применяемые материалы соответствуют требованиям ГОСТ и всем стандартам. «Одежда должна «дышать» и в то же время радовать ребёнка современным дизайном, – рассказывают на предприятии. – Качество ткани всегда должно быть на высоте. Это ведь наши дети». Если говорить о цене на товары «Одемы», то она достаточно приемлема. Например, для мальчика 1-3-го классов костюм будет стоить 250-350 рублей, сорочка – 150-200 рублей. И стоимость этой продукции конкурентоспособна по сравнению с «Седьмым километром» Одессы. О нашем рынке мы даже не говорим, так как там гораздо дороже».

«Мы подготовили коллекцию школьной формы для девочек и мальчиков всех групп возрастов, – говорит художник-конструктор Маргарита Гайдаржи. – Это блузы, сорочки, платья, брюки, жакеты, пиджаки и другое. У нас широкий ассортимент детской и юношеской одежды».

ЗАО «Одема» принадлежит два магазина. Один находится на территории фабрики, другой недавно открылся в торговом центре «Тернополь». И всё, что производится на предприятии, включая новую коллекцию, представлено на обеих торговых площадях. На саму фабрику постоянно поступают заказы. Совсем недавно родители учеников одной из школ Рыбницы заказали костюмы для всех учащихся. «И это очень радует, – признаётся Александр Евсеев. – Это создает дополнительную рекламу нашей фабрике. Мы хотели открыть в Рыбнице фирменные магазины, но всему своё время. Отдельно по школам мы не ходим, потому что коллекции наши ограничены, это эксклюзивные модели для людей, разбирающихся в современной моде. Другое дело, если бы был принят закон в министерстве образования о школьной форме, тогда и нам было бы проще».

«Мы, конечно, следим и за тенденциями развития моды для детей, – сказал Александр Евсеев. – Все прекрасно помнят старую советскую школьную форму. В нашем ассортименте нестандартная форма, у нас не совсем привычный подход к данному вопросу. Мы отходим от стандартов СССР для того, чтобы современные мальчишки и девчонки чувствовали себя комфортно в качественных изделиях нашего предприятия и выделялись из толпы. Цветовая гамма одежды не слишком яркая, потому что яркость немножко будет отвлекать ребёнка от учебы».

Конечно, европейский рынок интересен, говорят сотрудники фирмы, но ориентация на Россию, их дизайнерские работы, представления о внешнем виде школьника нам ближе. Это уже исторически сложившееся правило. Но выехать на российский рынок со своими торговыми предложениями «Одема» пока не может по разным причинам. Здесь работают и над этим.

На сегодняшний день в режиме одной смены в «Одеме» трудится около 400 человек. 300 из них – высококвалифицированные швеи. Размер общей производственной площади – более 20 тысяч квадратных метров. Поступает очень много заказов, идёт тенденция роста производства. На предприятии есть отдельные бригады, которые работают конкретно над формой для учащихся. Фабрика – постоянный участник мировых фестивалей и выставок моды. 12 лет подряд «Одема» имени В. Соловьевой является лауреатом республиканского конкурса «Приднестровское качество».

Денис Дойчев.

г. Тирасполь.