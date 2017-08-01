Стройка семьи Кифа

Бывшая молочная кухня в Григориополе – это пример, когда недостроенное здание получает новую жизнь. У трудолюбивой многодетной семьи Кифа слово не расходится с делом.

Взяв в аренду четыре года назад «убитую» «молочку», новые хозяева сразу принялись за дело. Двое старших братьев из четырех уехали далеко за рубеж зарабатывать деньги на стройку, а те, кто остался дома, когда сами, а где с помощью наемных рабочих, приступили к строительству. Главным прорабом себя назначил Александр. Он врач, специального строительного образования не имеет, но в большой семье, в которой не всегда все благополучно в материальном плане, во многом приходится рассчитывать на себя. С малолетства познал труд, многому научился. Вот и сейчас все свободное время, в праздники, выходные, по вечерам он переодевается и хорошо справляется со многими строительными работами: будь то монтажные, малярные… Иногда его рабочий день длится с 7 утра до 12 ночи.

Сделано очень много: фасадные работы завершаются, здание приобретает привлекательный вид. Оно стало двухэтажным. Установили новую систему отопления, провели водопровод и канализацию, старую электропроводку заменили.

Сегодня помещение бывшей молочной кухни совсем не похоже на то, что было несколько лет назад. Общестроительные и ремонтные работы ещё не завершены, а отдельные помещения уже введены в эксплуатацию. В одном из них расположились аптека и медицинская лаборатория, которая была открыта с разрешения министерства здравоохранения, в ней соблюдены все санитарные нормы.

После возведения второго этажа общая площадь здания увеличилась вдвое, четверть его уже используется, что позволило открыть рабочие места для шести человек.

Ремонтно-строительные работы продолжаются. Главный прораб стройки сказал, что сейчас готовятся к сдаче в эксплуатацию другие части здания, что позволит расширить спектр услуг для населения, дополнительно открыть новые рабочие места.

Познакомилась с семьей Кифа и ее стройкой и подумала: в республике немало есть недостроенных, заброшенных зданий, которые стоят без дела. Передать их в пользование другим фирмам и лицам, конечно же, будет правильным решением. Главное – не ошибиться. Только неравнодушные, трудолюбивые и ответственные люди смогут превратить их в обновленные объекты, которые украсят наши города и села. Побольше бы таких, как Кифа и его семья.

Влада Бацанова,

г. Григориополь.