Памятные монеты Приднестровского республиканского банка

Приднестровский республиканский банк ввел в обращение памятные монеты:

– из драгоценного металла (серебра) номиналом 20 рублей «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.» серии «Освоение космоса»;

– из недрагоценных металлов номиналом 1 рубль «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.» серии «Освоение космоса».

Памятная серебряная монета «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.» имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакована в прозрачную капсулу и представлена в футляре.

Характеристика монеты:

Номинал: 20 рублей

Металл, проба: серебро, 925

Качество: пруф-лайк, 2 полудрагоценных камня

Диаметр: 39 мм

Масса металла в чистоте: 31,1 г

Гурт: гладкий

Тираж: 300 штук

Описание м?????:онеты:

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А.; справа – изображение летательных аппаратов на фоне звезд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху надпись «Ф.А. Цандер», внизу – годы жизни «1887 – 1933».

Памятная монета из недрагоценных металлов «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»:

Характеристика монеты:

Номинал: 1 рубль

Металл: сталь с никелевым покрытием

Диаметр: 22,0 мм

Масса: 4,65 г

Гурт: гладкий

Тираж: 50 000 штук

Описание м?????:онеты:

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А.; справа – изображение летательных аппаратов на фоне звезд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху надпись «Ф.А. Цандер», внизу – годы жизни «1887 – 1933».

Часть памятных монет из недрагоценных металлов будет помещена в упаковку-буклет.

Памятные монеты Приднестровского республиканского банка из драгоценных и недрагоценных металлов образца 2017 года являются законным средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики, обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности.