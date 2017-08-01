Интернет-ловушка не сработала

С распространением социальных сетей появился новый вид преступлений – вымогательство через Интернет.

Зачастую жертвами злоумышленников становятся подростки.

В Дубоссарах 17-летний житель города на протяжении нескольких месяцев подвергался шантажу. Угрозы начались в марте – после конфликта со знакомым. Злоумышленник стал требовать различные суммы денег через одну из социальных сетей. Чтобы не казаться голословным, вымогатель периодически избивал молодого человека.

Чтобы раздобыть деньги для каждого очередного откупа, потерпевший тайком продавал различные вещи из дома. Почти за три месяца юноша передал вымогателю около 1700 рублей ПМР. О происходящем практически никто не знал. Только друг, который, помогая приятелю, сам едва не оказался «под ударом». Через Интернет и его стали запугивать: если он не прекратит оказывать содействие «должнику», всей семье грозит расправа.

Вскоре юноша, ставший жертвой вымогателей, не выдержал давления и рассказал обо всем матери. Женщина обратилась в милицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 16-летнего жителя Дубоссар, судимого в прошлом году за кражу. Подозреваемый свою вину признаёт. Насколько искренне его раскаянье – покажет время. Ближайшие 7 лет он может провести в колонии.

Людмила Мотынга.