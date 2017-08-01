Дот – свидетель той войны…

У села Михайловка состоялась церемония открытия мемориальной доски на доте, в котором осуществлялось дежурство бойцами народного ополчения в военном девяносто втором году.

Идея установки мемориальной доски принадлежит рыбничанину, ныне студенту Нижненовгородского государственного университета, руководителю общественного движения «Народное действие» Андрею Чорбе. Именно он увидел заброшенное строение и заинтересовался историей его появления.

В марте 1992 года за организацию народного ополчения отвечал Василий Малай. Он вспоминает, что тогда силами разведотряда была установлена эта долговременная огневая точка. Укрепление служило не только оборонительным, но и наблюдательным пунктом.

«Этот дот был установлен в географически грамотном месте, где просматривается излучина Днестра, и она просматривается довольно-таки на большом расстоянии. То есть очень удобное место для ведения наблюдения», – отметил защитник Приднестровья Василий Малай. Андрей со своими единомышленниками провел большую работу по очистке и облагораживанию территории вокруг дота.

Членам общественного движения пришлось собрать пакет необходимых документов, пройти все комиссии в государственных органах, чтобы увековечить данный исторический объект и установить на нем мемориальную доску. Инициатива нашла понимание и одобрение в лице председателя ОО «Союз защитников ПМР» города и района Виктора Мельника и членов организации.

Присутствующие почтили память погибших защитников Приднестровья минутой молчания.

На церемонии открытия памятной доски выступил Андрей Чорба, который выразил благодарность всем рыбничанам, принявшим участие в реализации проекта. «Данный дот – это памятник борьбы приднестровцев за независимость нашей республики, частичка истории Приднестровья. ОО «Народное действие» считает, что такие памятники не должны предаваться забвению, поэтому мы и реализовали этот проект. На этом проекте деятельность «Народного действия» не завершается. Мы и дальше продолжим работать на благо нашего города и района!» – заверил присутствующих Андрей Чорба.

На мероприятии выступили также бывший начальник Рыбницкого ОВД, защитник Приднестровья Василий Малай и глава администрации села Наталья Ени.

К мемориальной доске были возложены цветы.

Дина Листюгина. Рыбницкий район.