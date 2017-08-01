Взгляд молодых

В Мемориальном Доме-музее Н. Д. Зелинского состоялось открытие выставки работ «Непредвиденное видение» трех начинающих художников – Антона Чайковского, Анастасии Поляковой и Эрики Батуевой.

Авторы представили на выставку более пятидесяти живописных и графических работ, выполненных в разных жанрах и техниках изобразительного искусства с 2015 года. Это пейзажи родного края, портреты, графические работы, а также иллюстрации к книгам. Художники еще молоды, находятся в творческом поиске и не окончательно определили свой стиль.

По словам Насти Поляковой, идея о проведении выставки родилась спонтанно, участники долго не могли определиться с ее названием, а также с тем, какие именно работы следует показать. Однако посетители музея уже вполне могут почувствовать душевный настрой и склонности молодых дарований. Так, в работах Антона Чайковского прослеживается стремление осмысления себя в мире и мира в себе, о чем ярко свидетельствует работа «Автопортрет с золотым сечением». Несколько работ он написал по мотивам художественных произведений, в частности по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Художник пытается экспериментировать в творчестве, и на данный момент ему очень нравится писать портреты.

Настя Полякова решила посвятить себя книжной графике. Этот вид изобразительного искусства достаточно сложен и требует профессиональной подготовки и нестандартного видения мира. Сейчас Настя обучается на факультете графики и искусства книги Московского государственного университета печати им. И. Федорова. Она тоже экспериментирует, создавая целые тематические серии в разных стилях и техниках, и смело сочетает работу темперой, акварелью, маркерами и другими материалами. Интересна серия акварелей «Апельсиновая девушка», написанная по мотивам одноименного произведения норвежского писателя и философа Юстэйна Гордана. Анастасия не могла не отразить в своем творчестве эту трогательную историю любви. Серия акварелей «Волшебный сад» перекликается со средневековыми арабскими и персидскими миниатюрами.

Еще одного молодого художника Эрику Батуеву больше всего привлекает красота родного края. Виды родного Тирасполя и его окрестностей воодушевляют автора, и, по словам Эрики, так и хочется выйти с этюдником и окунуться в творчество. Множество небольших акварелей художницы запечатлели милые уголки старого города.

Творчество молодых художников получило высокую оценку зрителей за первые несколько дней экспонирования выставки.

Юлия Нечаева, старший научный сотрудник Мемориального Дома-музея Н. Д. Зелинского.