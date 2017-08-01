Устремите ум на радость творчества

В процессе реформирования системы образования всё больше внимания уделяется инновационным подходам к обучению.

Значительно преуспели в этом направлении в МОУ «Бендерская гимназия» № 1», где на протяжении более четверти века ведется непрерывная и целенаправленная работа педагогов с учащимися, которая приносит позитивные результаты.

Выпускники гимназии успешно конкурируют со сверстниками из московских школ на вступительных экзаменах в российские вузы. Из стен учебного заведения вышла целая плеяда замечательных людей. Окончил школу №3 (правопреемницей которой стала гимназия) Президент республики Вадим Красносельский. Нередко её выпускники удостаивались такой высокой государственной награды, как «Человек года». Это начальник Миротворческих сил ПМР Николай Никонов, хирург РКБ Николай Горшков. Также среди окончивших гимназию – успешные бизнесмены, ученые, поэты, музыканты, рабочие. Безусловно, высокий уровень подготовки учащихся – заслуга педагогического коллектива гимназии. Их труд не раз достойно оценивался на профессиональных конкурсах самого высокого уровня. В числе заслуженных педагогов – учителя русского языка и литературы Александра Михайловна Кузина, Ирина Эдуардовна Иваниченко, выпускница гимназии, учитель немецкого языка Татьяна Александровна Проданова и многие другие.

Руководство гимназии уверено, что учеба должна стать увлекательной и интересной для учеников, а полученные знания ориентированы на приобретение личного и профессионального опыта в ходе творческого исследовательского процесса. В настоящее время динамика преобразований окружающего мира такова, что старые «запасенные впрок» знания не помогают. Поэтому одним из ключевых направлений образовательного учреждения является стимулирование креативной деятельности. С этой целью в гимназии в 2004 году была открыта кафедра научно-исследовательской работы, в состав которой входит исследовательское общество учащихся «Поиск. Творчество. Успех». Инициатором ее создания является директор учебного заведения, кандидат педагогических наук Ольга Ефимовна Подгорная.

Заведующая кафедрой Людмила Грингруз рассказала, что исследовательская работа проводится как на уроке, так и вне его. Особый акцент ставится на развитие творческого потенциала ребенка, его культуры, формирование здоровых межличностных отношений. Следует отметить, что организация исследовательской и проектной деятельности гимназистов начинается уже с начальной школы – «Исследовательский дебют». Педагоги прекрасно понимают, что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена, прежде всего, биологически: ребенок рождается исследователем. Очень важно на начальном этапе выявить тех детей, кто интересуется различными областями науки и техники, и помочь им претворить в жизнь планы и мечты, направить в нужное русло, наиболее полно раскрыть их способности. «Одним из главных результатов нашей исследовательской работы считаем создание атмосферы научного поиска, формирование у учащихся нравственных ценностей, определяемых понятиями «долг», «честь», «достоинство» и «патриотизм». Самостоятельная исследовательская деятельность влияет и на успешную социально-психологическую адаптацию ребёнка в современных условиях, способствует формированию конкурентоспособной личности», – поясняет Людмила Гавриловна Грингруз.

Ежегодно гимназисты принимают участие в городских, республиканских научно-практических конференциях, международных олимпиадах, творческих, спортивных конкурсах, семинарах, интеллектуальных марафонах. И всегда успех! Например, в 2016-2017 учебном году Давид Гаспарян и Екатерина Афанасьева заняли первые места в очном туре международной олимпиады школьников «Светозар» по русскому языку (г. Москва). В республиканской конференции исследовательского общества учащихся приняли участие 16 гимназистов, 12 из которых завоевали призовые места. В числе победителей – выпускник заведения, а нынче студент кафедры «Журналистика» ПГУ им. Т. Г. Шевченко Андрей Вакула. Его исследовательский проект «Роль и значение речевого мастерства в работе телеведущего» занял первое место на республиканской конференции. Эта победа обеспечила ему бюджетное место в вузе плюс дополнительные баллы при поступлении. Ещё одной моей собеседнице Марине Капинус активное участие в исследовательской деятельности помогло поступить в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. «Мало знать и делать, надо уметь себя достойно представить» – учили нас педагоги гимназии. Этот совет помог мне успешно выступить перед огромной аудиторией и стать студенткой престижного вуза», – рассказывает девушка.

Не менее эффективно и плодотворно кафедра сотрудничает с факультетами ПГУ им. Т. Г. Шевченко: филологическим, юридическим, институтом истории государства и права, Бендерским политехническим филиалом, факультетом педагогики и психологии, общественных наук. А не так давно главный вуз республики заключил генеральное соглашение с гимназией, в рамках которого ее преподаватели смогут повышать квалификацию на базе университета, а также использовать его ресурсные центры для своей учебной практики. Помимо этого педагоги гимназии будут делиться опытом с учителями республики по внедрению новых государственных образовательных стандартов (ГОС).

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе этой гимназии, учитель начальных классов Елена Мельник рассказала, что четыре года назад их учебное заведение стало одной из апробационных площадок, где в начальной школе были введены ГОСы: «За это время было много споров, много вопросов. Ведь погружение в новые образовательные стандарты – это не только переучивание учителя, а также поиск форм обучения ребенка по-новому. Необходимо было с первого класса научить его ставить цели, определять задачи, уметь оценивать себя и товарища, подводить итоги и т.д. Признаюсь, было сложно, но мы справились с поставленными задачами и теперь готовы поделиться наработанным опытом с другими учителями, которым только предстоит обучать по новым стандартам».

До начала учебного года осталось всего ничего. Подготовка к нему кипит вовсю. Педагоги гимназии разрабатывают интересные уроки и с нетерпением ждут встречи с учениками, которых они вновь увлекут в удивительную страну знаний.

Ирина Круглова.