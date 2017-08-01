Земле вернуть хозяина

Колхоз «Путь Ленина» – единственное в районе сохранившееся многоотраслевое коллективное хозяйство, в котором на разных участках трудятся несколько сотен человек. В этом заслуга руководителей, по-настоящему заботящихся о благосостоянии жителей сел, входящих в состав колхоза.

Cегодня проблема занятости, особенно сельских жителей, чрезвычайно важна и актуальна. Один из аспектов ее решения изложил председатель колхоза «Путь Ленина», депутат Совета народных депутатов района и города нескольких созывов, бывший председатель райсовета народных депутатов Михаил Пеньковский:

– Вся моя жизнь связана с селом. Душа кровью обливается, когда вижу, что с каждым годом в сельской местности растет количество пустующих домов. Помню времена, когда на каждой тысяче гектаров земли работали до пятиста человек. На данный момент, если эта цифра составляет 25 человек – очень хорошо. Прекрасно понимаю, вокруг все меняется, совершенствуется. Этот процесс касается и сельского хозяйства. Но мало кто задумывается над тем, почему так резко сократилось число людей, занятых в отрасли. Да потому, что фактически упразднены все ее трудоемкие подразделения. Частник себе в убыток не будет работать. Он в основном выращивает зерновые и технические культуры, возделывание которых исключает ручной труд, а остальное его не волнует. Поэтому, если когда-то в районе на каждую тысячу гектаров земли минимум имелось только крупного рогатого скота по 250 голов (я не говорю об овце-, свино-, птицефермах), сейчас практически ферм, где работают сотни людей, нет. Уверен, пока сельчанин не будет привязан к земле, его на месте ничего не удержит. И многие наши села постепенно исчезнут. Говорю это вполне обоснованно. Много лет являлся членом районной земельной комиссии. Видел, как блестели глаза тех, кто получал землю, потому что она (земля) – гарантия занятости всех членов семьи. Кстати, в районе много примеров удачного использования небольших площадей (до 100 га), на которых работают и родители, и дети, производя как растениеводческую, так и животноводческую продукцию и насыщая ею местные рынки.

У нас по Конституции земля является исключительной собственностью государства. Исходя из этого, государство и должно использовать ее рационально. Думаю, что в данных условиях, когда оно мало чем может помочь начинающим фермерам, было бы уместно разработать такой механизм, который позволял бы продать на определенный период землю тем, кто крепко стоит на ногах, с правом последующего выкупа, то есть возврата в собственность государства. В этом случае, кроме налоговых сборов, в казну поступили бы и средства от продажи земли, которые в обязательном порядке необходимо направить на развитие только что создавшихся мелких и средних крестьянских (фермерских) хозяйств. Это никоим образом не исключает государственную собственность на землю (она есть и в обязательном порядке должна остаться собственностью государства), а только создает дополнительный источник накапливания средств для дальнейшего развития отрасли, создания новых рабочих мест, закрепления людей на селе и, пусть даже частичного, разрешения другой острой проблемы – демографической.

Кроме этого, считаю также необходимым вести широкую работу по обучению начинающих бизнесменов. Это помогло бы людям ориентироваться в разнообразном, интересном и поистине творческом деле ведения малого и среднего бизнеса.

Важную роль, по моему мнению, в этом должны и обязаны играть депутаты Советов всех уровней, специалисты в области сельского хозяйства. Им следует тщательно изучить ситуацию в республике, в странах, где эта работа на высоком уровне, и решать, как можно применять их опыт у нас, учитывая особенности нашей республики.

Беседовала А. ЛУКАШ, г. Каменка.