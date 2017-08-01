Фронт работы – Дубоссары!

Сегодня коллектив старейшего в Приднестровье строительного управления ЗАО «СУ-28», которое было создано в Тирасполе в 1945 году для восстановления промышленности после окончания Великой Отечественной войны, практически в полном составе трудится на новых, возводимых в Дубоссарах двух крупнейших объектах.

Как рассказал директор ЗАО «СУ-28» Юрий Глемба, сейчас на территории одной из бывших птицефабрик села Кочиеры ведется строительство первого в республике, самого современного животноводческого комплекса по выращиванию крупного рогатого скота, рассчитанного на содержание порядка 2 тысяч голов.

«Изюминкой» реализации этого проекта является строительство во второй очереди комплекса по переработке отходов сельскохозяйственного производства, которые будут перерабатываться в биогаз с последующим производством тепловой и электрической энергии, используемой для нужд самого сельхозпредприятия.

Одновременно в Дубоссарах полным ходом идет строительство крупнейшего в республике нового комплекса первичной переработки и сушки зерна. Средства для этого инвестировал работающий на приднестровской земле итальянец Роберто Гуардигли, руководитель ООО «Лендер Агроприм». Мощность элеватора рассчитана на одновременный прием до 20 тыс. тонн зерна.

«Ввод в эксплуатацию этого комплекса позволит не только обеспечить продовольственную безопасность нашей республики, но и увеличить объемы и стоимость экспортируемого зерна, а также создать новые рабочие места», – подчеркнул Юрий Глемба.

Еще один объект, который построен в Дубоссарах специалистами СУ-28, – это жилой комплекс по улице Ленина – пятиэтажный дом на сто квартир, со встроенными гаражными боксами, с рекреационной площадкой, модернизация которой будет продолжена.

«У нас работают прекрасные, высокопрофессиональные специалисты. Особо я хотел бы отметить инженерно-технический коллектив, который представляет собой сплав опыта и молодости. В числе его представителей 10 выпускников факультетов архитектуры и промышленного и гражданского строительства ПГУ, – рассказывает Юрий Валентинович. – Так, отлично трудятся наши ветераны Владимир Александрович Литовченко, Анатолий Иванович Мороз, Иван Семенович Евдокимов, молодые инженеры-проектировщики Екатерина Шумейко и Раиса Пысларь, бригадиры Игорь Алексеевич Загадайлов, который является руководителем дубоссарской комплексной бригады, и Кафлан Магомеднабиевич Дадашев. Нет сомнений в том, что стоящие перед нами задачи будут выполнены качественно и в срок. Возведенные нами объекты есть сегодня во всех городах и районах республики. Мы с честью продолжаем нести традиции, которые заложил один из первых начальников строительного управления, возглавлявший его четверть века, Герой Социалистического Труда Игнат Дмитриевич Дьяченко, стараемся поддерживать имидж, заработанный представителями старшего поколения, поднявшего из руин и возродившего нашу страну после Великой Отечественной войны!».

Инна Влада, г. Дубоссары.