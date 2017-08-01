Слава хлеборобам!

Что посеешь, то и пожнёшь – эта народная мудрость не теряет своей актуальности. По традиции конец лета для представителей сельскохозяйственной отрасли знаменуется подведением итогов – труженики агросектора оценивают собранный урожай и сравнивают его с предыдущим.

В Слободзейском районе состоялось знаковое мероприятие, которое объединило всех аграриев, – «Жатва-2017». В зале районного Дома культуры собрались труженики полей, почётные гости, среди которых министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль, начальник управления сельского хозяйства и экологии Слободзейского района Виталий Ткач, глава государственной администрации города Слободзеи и Слободзейского района Василий Тищенко, ветераны, внесшие в свое время неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства. Их возглавлял председатель Общественной палаты ПМР Виталий Глебов.

В адрес рабочих и руководителей сельскохозяйственных фирм прозвучало много добрых слов. Особую благодарность выразили молодому поколению специалистов, которые с самого начала своего трудового пути ответственно относятся к делу. Поблагодарили опытных аграриев, отметив, что их силами многие трудовые коллективы добились высоких результатов.

«В текущем году намолочено 365 тысяч тонн зерна. Показатель несколько ниже, чем прошлогодний, однако в сравнении с другими годами – весьма неплохой результат. Важно, что качество зерна улучшается», – отметил министр Ефимий Коваль.

Среди районов республики по урожайности зерновых колосовых и зернобобовых на первое место вышла Каменка – 42,8 ц/га. Слободзейский район также показал блестящий результат – 41ц/га при намолоте пшеницы в 113 тысяч тонн. «Ещё несколько лет назад мы только могли мечтать о 100 тысячах тонн пшеницы в сезон, а сегодня эту цифру уже перешагнули», – подчеркнул Василий Тищенко.

Нынешний год выдался сложным для аграриев, погодные условия спровоцировали критическую ситуацию, в которой землепользователи показали себя настоящими профессионалами. Лучшими фирмами были названы «Экспедиция-Агро», «Рустас», «Плантатор», «АгроПромЛюкс», «Труженик», «Пик-Агро», «АгроСтар», «Сады Приднестровья» и другие.

Торжественное мероприятие завершилось церемонией награждения. Лидером первой группы хозяйств, имеющих свыше 1000 га, стала фирма «Экспедиция-Агро» с намолотом пшеницы 60ц/га, второе место разделили «Пик-Агро» и «АгроПромЛюкс» – эти предприятия намолотили соответственно 48,2ц/га и 46,9ц/га пшеницы, третье место определили «Рустасу» – 39,8ц/га.

Почётными грамотами министерства сельского хозяйства и природных ресурсов были награждены особо отличившиеся рабочие, агрономы, комбайнёры, механизаторы, водители и фермеры. Они кормят нас хлебом.

Влада Бацанова, Слободзейский район.