Об учебниках и бухгалтерии

На встрече главы Правительства с руководителями и главными бухгалтерами управлений народного образования городов и районов республики обсуждалась ключевая тема – арендная плата за учебники в школах республики.

Последние два года она взималась только за учебники, отпечатанные в Приднестровье – по украинскому, молдавскому языкам и литературе для начальной школы. Как объяснила и.о. министра просвещения Алла Николюк, большая часть новых учебников, которые используются сегодня школьниками, была предоставлена по российской программе, и арендная плата за них не взималась на протяжении двух лет. Однако состояние многих выдаваемых в эти годы книг стало ухудшаться, поэтому в профильном ведомстве считают целесообразным взимать арендную плату, чтобы в дальнейшем направить средства на их обновление. Данный вопрос в Правительстве изучат в самые короткие сроки, заверил премьер-министр.

Еще один немаловажный вопрос – техническое обеспечение управлений народного образования. В частности, программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета. Во многих районах подсчет ведется вручную, а если где-то и есть программное обеспечение, то оно устарело и требует обновления. Так, в Тирасполе работают над обновлением программы по начислению заработной платы, имеющаяся сегодня не отвечает техническим требованиям. Полностью в электронном виде ведутся расчеты по питанию. «У нас проблема в быстродействии. Это издержки технического обеспечения. У нас старый сервер, и когда все работают одновременно в программе, то тормозится реализация и теряется информация», – рассказала о положении дел главный бухгалтер столичного УНО Наталья Агбаш.

Чтобы исправить ситуацию с техническим обеспечением, повысить заработную плату бухгалтерам и сделать их работу более эффективной, Александр Мартынов озвучил идею, разрабатываемую в Правительстве. Она состоит в том, чтобы передать на аутсорсинг ведение бухгалтерской отчетности. «Рассматривается вариант создания ЗАО, которое будет оказывать данного рода услуги по школам и детским садам. Возможно создание на базе каждого города и района единого расчетного центра. Это филиалы ЗАО, которые будут вести учет по всем бюджетным учреждениям, – отметил глава Правительства, добавив: – Немаловажно, что будет внедрение рыночной формы оплаты труда для бухгалтеров. Все мы понимаем, что нынешняя заработная плата не является конкурентоспособной. При переходе на такой вид будет проведена аттестация, и те специалисты, которые ее пройдут, будут устроены на работу, по сути, в коммерческую фирму».

Еще одна функция, которую предстоит нести данному ЗАО, – обучающая. Планируется, что на базе предприятия создадут обучающие курсы по работе бухгалтеров в бюджетной сфере.

На рассмотрение данного проекта главным бухгалтерам управлений народного образования предоставили время, по истечении которого они должны будут представить свои заключения в адрес Правительства.