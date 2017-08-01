Помочь ветеранам войны, труда и Вооруженных сил ПМР

В Правительстве приняли представителей республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда и Вооруженных сил ПМР».

На учете в организации состоят более 25 тысяч человек. Около 300 из них – это участники боевых действий Великой Отечественной войны, инвалиды, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей.

Вначале диалога вице-премьер Алексей Цуркан сообщил, что встречи с общественными организациями осуществляются по поручению главы Правительства. До конца текущего года уже разработан график. Встречаться с общественниками будут регулярно.

На встрече поднимали самые разные вопросы. Один из них – ЖКХ. Представители общественности интересовались, почему существует разница в льготах на услуги ЖКХ между одиноко проживающими пенсионерами и пенсионерами, которые живут со своей семьей. Заместитель министра по соцзащите и труду Олег Федотов пояснил, что для второй категории граждан сохраняется льгота в размере 25%. Вместе с тем, для пенсионеров, которые проживают в одиночку, существует 50% скидка.

Вопросы здравоохранения заняли центральное место в рамках общения. Ветераны спрашивали, почему в аптеках цены на одни и те же лекарства разные. Министр здравоохранения Андрей Гуранда отметил, что сейчас формируется перечень 100 жизненно важных лекарств. Медикаменты, по его словам, должны быть доступны во всех аптеках по равной цене. «Мы подготовили этот список, согласовали с фармацевтами», – сообщил руководитель минздрава.

Почему в лечебных учреждениях нет информации, где граждане бы узнали о перечне бесплатных услуг? Этим вопросом более детально займутся в минздраве.

Медицинское лечение на дому участников боевых действий Великой Отечественной войны – еще один важный вопрос. Сегодня в республике их менее 300 человек.

«В настоящее время функционирует система стационара на дому. Если пациент нетранспортабелен, ему нужна медицинская помощь, то к нему на дом приезжают врач, медсестра и организовывают капельницу», – сказал Андрей Гуранда.

Деятельность Общественных советов работников медучреждений в городах и районах требует активизации, считают общественники. Они попросили, чтобы в каждый из них включили и членов РОО «Ветераны войны, труда и Вооруженных сил ПМР».

Помимо прочего, поднимали тему начисления пенсий для граждан Российской Федерации, военнослужащих, а также присвоения квалификаций за рубежом. Был приведен пример, когда категорию, присвоенную педагогу в Российской Федерации, не признавали в Приднестровье.

В положении министерства просвещения закреплено, что каждый сотрудник образовательного учреждения должен проходить аттестацию по истечении пяти лет работы. Однако в документе отсутствует норма, которая признает на территории ПМР категории, присвоенные в России. Данный вопрос дополнительно будет изучен в минпросе на предмет изменения действующего приказа о проведении аттестации педагогических работников.

Подобные встречи помогают решить многие вопросы на уровне Правительства, поделился впечатлениями руководитель общественной организации Юрий Ильяшенко.

Анна Диордиева.