Приднестровский Сбербанк теперь может выдавать пенсии авансом

Соответствующее соглашение подписано с Единым госфондом соцстрахования и банком.

Если раньше пенсия ежемесячно в соответствии с графиком зачислялась после 20 числа, то теперь пенсионер по желанию сможет получить деньги раньше установленного срока. Для этого достаточно иметь счёт в банке и написать заявление. При этом начисление пенсии Сбербанк будет проводить за счёт собственных средств. Потом деньги банку вернёт государство. В Сбербанке напомнили, что пенсию можно перевести на карту НПС. Она выдаётся пенсионеру бесплатно. Кроме того, по ней пенсионер получает льготные условия кредитования до следующей пенсии. Деньги с карты можно снять в любом банке, который входит в Национальную платежную систему: в Сбербанке, «Эксимбанке» и «Ипотечном».