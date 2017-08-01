Август богат на церковные праздники. Только отметили медовый Спас, как на пороге уже стоит новое торжество. 19 августа православными христианами отмечается один из двенадцати главных праздников – Преображение Господне.

В народе он называется яблочным Спасом. Каждому из нас с детства этот день запомнился вкуснейшим сочетанием яблок и меда. Редакция газеты попросила рассказать о нем коллег из информационно-издательского отдела Тираспольско-Дубоссарской епархии.

— С древних времен на Руси утвердилась традиция отмечать день, когда Христос преобразился на горе Фавор перед апостолами Иоанном, Иаковом и Петром. Праздник Преображения Господня показывает нам, что в Иисусе Христе были объединены две природы – божественная и человеческая. Во время Преображения божественная природа Христа не изменилась. Она как бы слилась с человеческой природой.

Преображение Господне произошло за 40 дней до его жертвенного распятия, но так как этот период времени совпадает с самым строгим постом в году, праздник было решено перенести на 19 августа. Он приходится на Успенский пост, который учителя Православной Церкви из-за его строгости называли частью Великого поста.

В народной традиции восточных славян Преображение называется вторым Спасом. В этот день освящается виноград нового урожая, а там, где его нет, – яблоки и другие плоды, после чего их разрешалось употреблять в пищу. Освящение плодов совершается в конце праздничной литургии.

В русской традиции за этим праздником закрепилось название «яблочный Спас». Однако традиция вкушать яблоки нового урожая только после их освящения механически перенесена в наш край из России и является не совсем правильной. Вспомним, что часть сортов яблок созревает у нас задолго до яблочного Спаса. Означает ли это, что до 19 августа их нельзя есть? Конечно же, не означает. Со стороны Церкви к этому нет никаких препятствий. А вот виноград начинает созревать у нас именно в августе.

При этом необходимо помнить главную суть праздника: освящая плоды, полученные от природы, люди признают: всё, что имеем, – заслуга Бога, а не человека. Так, отблагодарив Господа, наши предки приступали к жатве с надеждой на то, что Бог не оставит их и дальше.

Наши предки перед началом каждого дела молились Отцу Небесному и просили его благословения, прославляли его и благодарили за плоды. В Ветхом Завете говорится, что первые плоды нового урожая должны быть принесены на алтарь. В прежние времена существовала традиция подавать эти плоды бедным и несчастным. Это была мера христианской морали.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Впервые Преображение Господне стали отмечать в Палестине в IV веке. В то время императрица Елена приказала построить храм на горе Фавор в честь этого важного события. На Востоке этот праздник стал отмечаться с V века.

В начале XX века на Фаворе выстроили свою базилику и католики. Вот какую странность отмечают в своих рассказах паломники: «Облака плывут, но, достигнув православного храма, все, как одно, поворачивают в сторону, хотя всего в 400-500 метрах католический храм, казалось бы, что им стоит проплыть над собором?.. И тут же они тают…».

Вот такие чудеса происходят каждый год на горе Фавор. Для кого-то они становятся настоящим откровением, первым шагом на пути к вере, а кому-то позволяют приблизиться к Творцу.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

По благочестивому обычаю на Преображение принято с утра идти в церковь на праздничное богослужение. Священники в этот день надевают белые одеяния.

Следует также приносить в храмы яблоки, другие фрукты и овощи для их освящения. Урожай, который будет принесен в церковь, нужно собирать ранним утром, чтобы на кожице сохранились капли росы. Часть принесенных плодов принято оставлять в храме.

День Преображения Господня – это также день молитвы за умерших родственников. Существовала традиция после службы в церкви идти на кладбище и приносить умершим предкам яблоки как символ искупления греха, совершенного Адамом и Евой.

Уже после этого принято разговеться яблоками с медом и блюдами из них. Многие верующие заблаговременно готовят пироги и разные блюда из яблок и угощают ими бедных, убогих и сирот, а также ставят на стол во время семейного чаепития. Согласно народным традициям, во время чаепития можно употреблять только чай, яблоки, яблочное варенье либо мед.

В этот день заготавливают урожай яблок на зиму, делают консервацию. В некоторых селах осталась традиция возле дома выставлять фрукты на больших телегах, чтобы проходящие мимо люди могли отведать их. Если хозяин этого не делал, его осуждали, считая жадным.

С давних пор на яблочный Спас устраивались ярмарки с продажей даров полей, лесов и садов. На ярмарках царило веселье с песнями и танцами.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поскольку Преображение приходится на время Успенского поста, в праздник нельзя отходить от церковных правил и есть мясо, масло и другие продукты животного происхождения, кроме рыбы.

В этот день запрещается убирать в доме и заниматься другими делами «ради корысти». Шитье, вязание, ведение домашнего хозяйства считаются большим грехом. Исключение составляет только приготовление праздничных блюд.

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ПРАЗДНИКА

По толкованию Святых Отцов, Преображение произошло в знак будущего преображения всех людей в Царствии Небесном. В событиях праздника, описанных святыми евангелистами, показана власть Сына Божия над жизнью и смертью, Его царское владычество над небом и землей.

Праздник Преображения Господня учит нас тому, что к преображению в лучшую сторону должен стремиться каждый. Каждый может изменить, преобразить и себя, и мир к лучшему в любой момент, стоит только захотеть. Духовное преобразование, духовное усовершенствование должно стать устремлением человека с малых лет. Кроме того, Иисус Христос показал, какое Преображение ждет праведников в Царстве Божием.

Этот день также должен напоминать каждому о том, что Бог любит людей и заботится о них, поэтому посылает на землю плоды для удовлетворения нашего голода. Освящая их и разделяя с окружающими, молясь о прощении своих грехов, мы возносим хвалу Господу и благодарим за милость, что, к счастью, имеем возможность вкушать эти самые плоды.

Отметьте яблочный Спас добрыми делами и, собравшись вечером за праздничным столом, всем домочадцам и гостям подарите радость общения и много самых добрых пожеланий. Соблюдая православные традиции, вы сможете не только почтить память своих предков, но и стать немного ближе к Богу, пустить в свою душу веру в Него.