«Флоаре»: вектор на развитие

Четыре десятка лет радует потребителей своей продукцией обувная фабрика «Флоаре». Это Бендерское предприятие – плод разделения труда в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В 1975 году оно появилось как совместное с ГДР предприятие по производству литьевой прогулочной обуви. За более чем сорокалетнюю историю потребителям реализовано около 170 млн пар обуви.

ПЛЕНИТЬ ПОКУПАТЕЛЯ

«Флоаре» – ярко выраженное экспорто ориентированное предприятие, как раз такие составляют главный потенциал приднестровской экономики. Основные потребители – за пределами республики, в общем объеме производимой продукции экспорт составляет 80%. Главные заказчики – Германия, Белоруссия и Россия. В конце прошлого года произошла ротация немецкого партнера. Прежний генеральный покупатель из Германии неожиданно объявил о финансовой несостоятельности. Перед «Флоаре» у него немалые долги, которые адвокаты предприятия пытаются вернуть. В этой патовой ситуации добрую службу сыграл высокий авторитет, безупречная репутация торговой марки Бендерского предприятия по производству обуви на европейских рынках – спустя всего неделю новый покупатель сам нашел продавца в лице «Флоаре». Объемы поставок новому партнеру в Германии составляют сотни тысяч пар обуви (отгрузки идут еженедельно).

Коллектив предприятия заинтересован в расширении рынков сбыта, в росте объемов продаж, увеличении прибыли. С этой целью менеджеры фабрики – постоянные участники международных специализированных выставок и ярмарок. Здесь можно реально оценить складывающуюся на рынках обеспечения и сбыта ситуацию, ознакомиться с современными тенденциями развития обувной индустрии. Постоянное развитие, движение вперед, освоение нового, познание непознанного – философия работы «Флоаре».

Прописная вроде бы истина – «завоевать» покупателя, но сколько за этим кроется труда. Перетянуть требовательного потребителя на свою сторону возможно оптимальным соотношением качества выпускаемой продукции и ее цены. Но в этом и заключается основная трудность, учитывая, что приднестровская экономика во многом зависит от внешних факторов.

ЧТО ТОЛЬКО ПОЖЕЛАЕТЕ

На «Флоаре» выпускают обувь на любой вкус – для мужчин и женщин, подростков и детей, повседневную и модельную, текстильную, комбинированную, кожаную, водонепроницаемую и войлочную. Для всех случаев жизни – для дома и прогулок, для работы и отдыха. Квалифицированный персонал и современный уровень моделирования позволяют выпускать обувь любой категории сложности с применением различных материалов. Ассортимент постоянно увеличивается, видоизменяется в соответствии с современными тенденциями и запросами заказчиков. Как утверждают специалисты предприятия, в одной спецификации может быть до 40 моделей, и таких модификаций несколько, несколько сот разновидностей (моделей) обуви. Все это требует от коллектива мобильности, быстрой переналадки оборудования, оперативного выполнения заказа. Но именно такие требования для всех диктует сегодня рынок. И кто этот темп выдерживает, тот и выигрывает конкурентную борьбу.

Свидетельством высокого качества «флоаревской» продукции является то, что предприятие сертифицировано по стандарту ISO 9001 2008. В июле этого года предприятие получает новую версию ISO 9001 2015.

В числе поставщиков бендерских производителей обуви целый ряд итальянских, немецких, испанских, голландских, польских фабрик, удовлетворяющих потребности в материалах и комплектующих, отличающихся как высоким качеством, так и конкурентоспособной ценой.

На «Флоаре» исключительно вся продукция собственного производства. Это повышает ответственность менеджмента предприятия, его работников. «Проседание» финансово-экономических показателей в 2014-2015 годах постепенно сменяется ростом. Главными «виновниками» такого положения два-три года назад были негативные внешнеполитические и внешнеэкономические факторы, а также снижение потребительского спроса жителей Приднестровья.

ПОТЕНЦИАЛ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Одним из резервов роста предприятия стал внутренний рынок. Каждый год, начиная с 2014-го, фабрика открывает новый магазин сети фирменной торговли под маркой «Флоаре» и «Флоти» в Тирасполе. Два магазина функционируют в Бендерах. Обувщики хотят, чтобы приднестровцы носили удобную, комфортную, качественную обувь, такую же, как немцы и россияне. Сеть фирменной торговли –

это еще и непосредственный контакт с покупателем, выявление его вкусов и предпочтений.

С этой целью «Флоаре» активно участвует в ярмарках, распродажах, акциях, в том числе и проходящей сейчас «Покупай приднестровское!». Все это способствуют продвижению «флоаревской» продукции на внутреннем рынке. Для отечественных производителей важно составить достойную конкуренцию завозной продукции. Это та самая диверсификация рынков сбыта в действии.

ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

В последнее время в обществе много говорят о социальной ответственности бизнеса. Прежде всего, она заключается в своевременной и в полном объеме уплате налогов. «Флоаре» в лидерах по уплате налогов в бюджет. Ранее с налогами для обувщиков была «занятная» история. Налог на доходы организаций для предприятий обувной отрасли был едва ли не самым высоким в экономике республики.

О высокой налоговой нагрузке, не соизмеримой с возможностями хозяйствующих субъектов, говорилось на всех уровнях. Они были услышаны депутатами Верховного Совета, которые в рамках принятого закона, получившего название антикризисный, снизили налоговые ставки на обувщиков. Это возымело позитивное действие: на многих предприятиях отрасли увеличилась реализация продукции и выручка, возросла уплата налогов, были созданы новые рабочие места. Рост доходов по сравнению с 2015 годом составил 25%.

Снижение курса приднестровского рубля для экспортеров – несомненный плюс. Ведь именно девальвация в России, на Украине, в Молдове сделала нашу обувь на этих рынках неконкурентоспособной по цене, поставлять туда продукцию стало невыгодно. А здесь еще и общественно-политические события на Украине, возникшие в связи с этим проблемы с транзитом. Теперь ситуация обещает улучшиться. Предполагается, что предприятия-экспортеры увеличат налоговые отчисления в бюджеты различного уровня и в ЕГФСС. По прогнозам, только «Флоаре» по году в состоянии будет увеличить различного рода платежи примерно на 200 тыс. долларов.

Урегулирование проблемы валютного курса, безусловно, позволит повысить конкурентоспособность продукции наших обувщиков, да и не только, на российском рынке.

О положительных тенденциях поступательного развития обувного производства может свидетельствовать и динамика создания новых рабочих мест. На начало 2015 года на «Флоаре» работало 440 человек, 2016-го – 496 человек, сегодня – уже 550 человек. В планах – увеличение численности работающих ещё на 40 человек.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Предприятие получит кредитные ресурсы из РФ (на них надеются). Бизнес-план «флоаревцы» презентовали в Правительстве республики. Кредиты необходимы для приобретения технологического оборудования, и как следствие – снижения себестоимости, повышения качества выпускаемой продукции, расширения ее ассортимента, улучшения условий труда, увеличения количества рабочих мест. Деньги, в случае их получения, позволят открыть еще два магазина фирменной торговли, что, безусловно, приведет к росту объемов продаж на внутреннем рынке, а также на 1 млн 746 тыс. долларов увеличить реализацию продукции собственного производства, налоговые отчисления. Девиз ОАО «Флоаре» – качество всегда и во всём.

Савва МОРОЗОВ. г. Бендеры.