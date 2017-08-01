Не быть статистами

В министерстве по социальной защите и труду прошел семинар, посвященный проблемам занятости и создания новых рабочих мест в республике.

По словам министра Елены Куличенко, в сентябре участники семинара соберутся вновь – уже с приглашением работодателей. Пока же в ходе состоявшегося разговора выяснилось, что на приднестровском рынке труда много сложностей.

Семинар начался с доклада заместителя министра экономического развития Натальи Ситкиной. Она рассказала о тех шагах, которые сегодня предпринимает государство, чтобы увеличить занятость. В первую очередь, это поддержка индивидуальных предпринимателей и в целом малого бизнеса. Как напомнила Наталья Ситкина, для индивидуальных предпринимателей на три года существенно снижена стоимость патентов. А для предприятий сократили объем отчетности и на два года приостановили плановые проверки.

«Работа продолжается, и будет принят еще ряд мер, способствующих улучшению ведения бизнеса, а значит, и появлению новых рабочих мест», – отметила заместитель министра.

Заместитель министра по социальной защите и труду Иван Васильев тоже подчеркнул, что самозанятость и малый бизнес – важные резервы рынка труда. При этом, по его словам, нужно решать и другие проблемы. Это, в частности, миграция квалифицированной рабочей силы за пределы Приднестровья, серьезный уровень нелегальной занятости, а также занятости по нетрудовым договорам (например, договорам личного найма), которые фактически ущемляют права работников.

Как отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов ПМР Людмила Лебедева, нужно признать, что приднестровский рынок труда до конца не сформирован. «Он характеризуется неразвитостью социально-трудовых отношений на уровне предприятий и организаций, нехваткой рабочих мест, сокращениями работающих», – сказала представитель ФПП. По ее словам, «сегодня на нашем рынке труда фактически наблюдается монополия работодателей», они диктуют условия найма, не всегда справедливые, и с этими требованиями работник вынужден соглашаться.

А бывают и такие случаи, когда работодатель прямо нарушает закон, пользуясь, например, неосведомленностью работника. Как рассказала на семинаре заместитель директора центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры Светлана Онуфриенко, зачастую, когда на предприятии идут сокращения, людей просто заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию.

Между тем, при увольнении именно по сокращению штатов они могут претендовать и на выходное пособие от предприятия, и пособие по безработице в этом случае будет выше. «Мы со всем этим сталкиваемся, когда люди приходят к нам в центр и только тут узнают, что у них есть законные гарантии», – отметила представитель Бендер.

Кто сегодня обращается и становится на учет в центрах занятости? От 25% до 38% здесь, по словам Светланы Онуфриенко, составляет молодежь. При этом отмечается такая тенденция – молодые люди не идут на непрестижную в их глазах работу и настроены на занятость со свободным графиком.

«Практически все выпускники школ нацелены на получение профессий «юрист», «экономист», «менеджер», то есть на получение высшего образования. Это хорошо, однако в то же время у нас промышленность страдает от дефицита рабочих кадров. Средний возраст специалистов на предприятиях – далеко за 50 лет, и смены у них практически нет. Даже если молодые люди и приобретают рабочую профессию, то не секрет, что они тут же уезжают», – рассказала Светлана Онуфриенко.

По ее словам, в Бендерах безработица сегодня приобретает «мужское лицо»: 70% стоящих на учете в центре социального страхования и социальной защиты – мужчины. Кстати, примерно такая же тенденция и в Тирасполе. Официально зарегистрированных мужчин-безработных становится больше. Раньше традиционно превалировала женская безработица.

Еще одна проблема: работодатели, опять же вразрез с законодательством, нередко устанавливают предельный возраст для соискателей – 35-40 лет. В результате и мужчинам, и особенно женщинам после 40 лет трудоустроиться бывает уже нелегко.

Повысились и требования к квалификации ищущих работу. Если это слесарь, то он должен быть и сантехником, если токарь, то должен работать на всех типах станков, если водитель, у него должны быть все допуски и категории, если газосварщик, то здесь обязательны 6-й разряд и опыт работы. Однако таких высококвалифицированных кадров у нас немного, и они в Приднестровье не задерживаются.

Как отметила директор тираспольского центра социального страхования и социальной защиты Снежана Черногор, среди безработных увеличивается и число людей, имеющих среднее и высшее профессиональное образование. «Раньше к нам в основном обращались те, кто не имел специальности», – сказала она.

Снежана Черногор считает, что одно лишь поощрение предпринимательской активности и самозанятости проблему безработицы не решит. «В свое время мы проводили психологические исследования и социальные опросы, которые показали: большинство безработных, состоящих на учете, нуждаются в работе, требующей от них четкой исполнительности. Предприниматель же – это инициатор, руководитель, в некоторой степени даже авантюрист», – отметила директор тираспольского центра.

Поэтому, по ее словам, Приднестровью нужны постоянные, стабильные рабочие места, созданные государством прежде всего в сфере промышленности.

Что еще можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с занятостью? Светлана Онуфриенко считает, что нужно возобновить программы, направленные на создание временных рабочих мест. Это прежде всего «Молодежная практика» и «Стажер». Сегодня они не работают и, скорее всего, в ближайшей перспективе работать не будут, так как в законе о бюджете Единого государственного фонда социального страхования (ЕГФСС) финансирование на это не заложено.

Между тем, только в Бендерах «Молодежная практика» позволяла создавать до 70 временных рабочих мест для безработной молодежи – молодые люди направлялись на предприятия и получали там профессию. Программа «Стажер», в свою очередь, давала возможность молодым специалистам приобрести опыт практической работы в той профессии, которая была получена ими в вузе или техникуме.

Как отмечалось на семинаре, из-за отсутствия финансирования сегодня дает сбои и программа по обучению и переобучению, позволявшая безработным улучшить свои навыки и тем самым стать более конкурентоспособными на рынке труда.

В целом участники семинара пришли к выводу: службы занятости не должны быть просто статистами, которые лишь регистрируют безработных. По словам министра по социальной защите и труду Елены Куличенко, надо пересматривать подходы к формированию активной политики занятости, закладывать средства на программы переподготовки и повышения квалификации.

Владимир ГОРСКИЙ.