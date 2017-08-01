Моя улица – «одноэтажная», в частном секторе Кирпичной слободки, где не по-столичному тихо и все соседи друг друга знают. Недавно на нашей улице чинили газовую трубу – работала техника, сновали люди с лопатами, вокруг горы земли. А после ремонтных работ в том месте, где были раскопки, покрытие начало проседать, образуя яму.

Во время дождя в неё собиралась вода, делая тем самым её ещё больше. Машинам проезжать по этому отрезку дороги стало затруднительно. И тут мне на глаза попалось сообщение, что в столице работает «горячая телефонная линия», позвонив на которую, можно решить многие проблемы жилищно-коммунальной сферы. Набираю номер 9-55-55 и начинаю разговор с описанием своей истории. Через полчаса яма была засыпана!

А через неделю я встретилась с диспетчером «горячей линии» Ларисой Кицкан, которая рассказала, как созданная служба помогает решать наболевшие вопросы тираспольчан. Организовать центральный диспетчерский пункт по сбору и обработке ежедневной информации о работе городских предприятий жилищно-коммунального хозяйства и городских учреждений было решением главы столичной госадминистрации Олега Довгопола. Сделано это для совершенствования системы управления жилищно-коммунальным комплексом города, обеспечения оперативного технического обслуживания и эксплуатации жилищного фонда, предоставления качественных услуг населению на объектах жилищного фонда, народного образования, культуры, спорта, социальной сферы, городской инфраструктуры.

Диспетчерская служба действует на базе предприятия «Спецавтохозяйство» с конца июля. За месяц с небольшим благодаря «горячей линии» нашли своё решение такие проблемы тираспольчан, как течь в подвале, забитые водостоки, спил сухих деревьев, покос амброзии и травы, разрушающийся дымоход, уборка подъездов и освещение дворов.

В специальной тетради Лариса Ивановна ведёт запись всех обращений. Диспетчер показывает мне этот журнал – цветным маркером выделены адреса, где удалось вопрос решить положительно. И таких цветных пометок много – из 150 жалоб нерешёнными остаются только 7 заявок. Они на отдельном контроле, требуют длительного решения, по ним работают профильные специалисты.

В день Лариса Ивановна отвечает на более чем 20 звонков. Говорит, что иногда приходится действовать как психологу. Понимает, что проблемы застарелые, люди порой не знают, в какую службу звонить, из-за этого взвинчены. Негатив со стороны жителей тоже приходится терпеть, иногда они всё воспринимают в штыки, но Лариса Кицкан и это может разрешить. Она сразу предлагает успокоиться и рассказывать всё по порядку. А когда освещение в подъезде появилось, протекающую трубу в подвале починили или старое дерево спилили, то звонят и благодарят за содействие.

Говорю Ларисе Ивановне, что она, получается, главный человек, коль удаётся быстро решить проблемы горожан и к ней прислушиваются все коммунальные службы. На что она ответила: просто взаимодействие с коллегами удалось наладить быстро, сработались. «Большую помощь оказывают заместители начальников ЖЭУКов: Татьяна Николаевна – микрорайон Октябрьский, Лилия Ивановна – Западный, Любовь Константиновна – Центральный. Это моя работа, и я стараюсь её выполнять хорошо», – отмечает диспетчер.

Отправляя бригаду на аварийный вызов после звонка Ларисы Ивановны, диспетчеры других предприятий говорят: надо срочно ехать – «горячка» звонила. Так они называют службу Ларисы Кицкан. Она знает, куда позвонить, кому адресовать проблему, и вопрос быстро получает разрешение. В эффективности и необходимости службы убедились жители Тирасполя. Во время дождей вода с крыши дома по улице Краснодонской не попадала в водосточную трубу, а текла по стене. Жительница дома Тамара Алексеевна Золотова вызвала рабочих из ЖЭКа, которые трубу прочистили. Но первый же дождь показал, что вода всё так же течёт по стене.

Тогда женщина позвонила на телефонный номер службы. И через час рабочие из ЖЭКа вновь занялись трубой. Оказалось, что желоб не прилегал к стене, и вода с крыши не попадала в него. Вот так повторно бригада работников устраняла неполадку в водосточной трубе. «Оперативно работает служба. Её можно сравнить со «скорой помощью», только она помогает в медицинском плане, а это помощь в жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере обслуживания. Лариса Ивановна – отзывчивый человек, доводит всё до конца», – говорит благодарная пенсионерка.

«Я посоветовала родственнице тоже позвонить в службу и решить старую проблему. Более года назад моей сестре предприятие «ЕРЭС» поменяло электросчётчик. После его установки осталась зиять дыра с проводами. Самостоятельно она, в силу возраста, не могла её заделать. А после обращения в службу пришёл мастер, и в течение дня всё было сделано», – рассказала Тамара Золотова.

«Сейчас с людьми надо помягше, а на вопросы смотреть ширше», – примерно так говорил один персонаж всем известной кинокомедии. В наше время завет киногероя становится всё более актуальным, ведь большой пласт коммунальных проблем жителей сам собой не решится.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА.