Под знаком голубого треугольника

Голубой треугольник на оранжевом фоне. Эмблема, придуманная в 1949 году французским генералом военно-медицинской службы Жоржем Сант-Полом, должна была символизировать гражданское население (треугольник – символ постоянства, а голубой цвет символизирует покой), отделённое от воюющих сторон. С тех пор этот символ используется во многих странах мира (Приднестровье не исключение) как эмблема национальных систем гражданской защиты (обороны).

Более того, флажки с голубым треугольником на оранжевом фоне, согласно Дополнительному протоколу к Гаагской конвенции 1949 года, во время боевых действий должны выполнять ту же роль, что и знаки Красного Креста и Красного Полумесяца – говорить о неприкосновенности транспорта и объектов, обозначенных ими.

Своё начало отечественная система гражданской защиты ведёт с «Положения о противовоздушной обороне страны», принятого Совнаркомом СССР 4 октября 1932 года. Во многих советских фильмах можно встретить кадры о том, как жители советских городов во время Великой Отечественной войны дежурят на крышах и чердаках домов, чтобы вовремя потушить попавшие туда зажигательные бомбы. Также в кинолентах той эпохи есть эпизоды с бомбоубежищами, которые наполняются людьми при подаче сигнала «Воздушная тревога». Это была лишь часть задач, которые ложились на МПВО (местную противовоздушную оборону), созданную уже упомянутым выше решением СНК. Со временем круг задач, стоящих перед системой гражданской обороны (защиты), расширился. Например, появилось оружие массового поражения. В 1961 году, согласно решению Совета Министров СССР, МПВО была преобразована в гражданскую оборону. Но и в мирное время гражданской защите приходится решать очень сложные задачи, которые в интервью нашей газете начальник столичного штаба ГЗ (тогда временно исполнял обязанности руководителя республиканского штаба) Виктор Водзинский кратко, но ёмко обозначил: «При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера планирует и осуществляет эвакуацию жителей, транспортировку материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

19 августа гражданская защита Приднестровья отмечает 26-летие. Создана она была, согласно Указу Председателя ПМССР (должность, соответствовавшая нынешнему посту Президента ПМР. – Прим.) №33, на базе городских и районных штабов гражданской обороны. Первым начштаба приднестровской ГО стал подполковник Валерий Киреев.

С 16 января 1993 года в нашей республике гражданская оборона была переименована в гражданскую защиту. Задачи, по словам Виктора Водзинского, кардинально не изменились. Разве что основной упор теперь делался на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а не на защиту населения во время боевых действий. Кстати, в нынешние времена, когда в некоторых регионах мира резко обострилась политическая ситуация, во многих странах вспомнили и о «военной» составляющей гражданской защиты. В России, например, уже принят Федеральный закон «О гражданской обороне».

В Приднестровье аналогичный законопроект прошёл первое чтение. Как отметил Виктор Водзинский, над этой законодательной инициативой активно работали специалисты республиканского штаба гражданской защиты. За основу был взят российский закон, но с учётом местных реалий.

Ежегодно проводятся проверки систем оповещения населения. Тревожные сирены включаются только раз в году – 19 июня во время общереспубликанской минуты памяти по жертвам Бендерской трагедии. «В будущем, возможно, будем включать сирены два раза в год. Многие не знают, что означает гул этой сирены. Те, кто помнит советские времена, знают: если гудит сирена, надо включить телевизор или радио и слушать, что произошло», – заметил мой собеседник. При этом он добавил: «Поверьте, я не сторонник милитаризации населения, каждый должен заниматься своим делом: солдат – воевать, строитель – строить. Но довести информацию и объяснить некоторые элементарные правила поведения в тех или иных экстремальных ситуациях – думаю, это задача гражданской защиты и органов исполнительной власти».

К счастью, в отличие от других стран, Приднестровье обходили стороной катастрофичные по своим масштабам природные катаклизмы. Да и техногенных катастроф тоже, слава Богу, не было. Тем не менее, не раз и не два специалистам гражданской защиты ПМР приходилось на практике доказывать свои навыки. Достаточно вспомнить летние паводки 1998 и 2008 годов, ноябрьское обледенение 2000 года (без света тогда осталось 103 населённых пункта, включая Рыбницу и Каменку), последствия российско-украинской «газовой войны» в начале 2009-го, первоапрельский взрыв в том же году на газопроводе. Да и в этом году природа преподносила неприятные сюрпризы. «Только в Тирасполе дровами во время холодов помогли 17 семьям. В каких-то случаях фиксировали число спасённых, в каких-то нет. Но без преувеличения можно сказать, что за время холодов нами было спасено не менее 100 человек», – рассказал Виктор Водзинский. Сегодня мы переживаем очередную погодную напасть. «Гидрометцентр можно назвать нашей штатной службой. Благодаря их прогнозу мы можем своевременно через СМИ и радиоузлы рынков оповестить людей о штормовом предупреждении, – отметил начштаба ГЗ Тирасполя. – Если объявлена жара, то готовимся к ней. В городе установлены палатки для оказания срочной помощи. Сами палатки выделил город, а организацией этих пунктов занимались уже мы. Зимой и в апреле, когда были сильные снегопады, таким же образом мы создали пункты обогрева».

Система ГЗ охватывает все предприятия и учреждения. На тех из них, где используются взрыво- или химически опасные вещества, учения проводятся местными штабами регулярно.

Периодически к проведению тренировок по ликвидации последствий утечки, например, хлора и аммиака, подключаются городские (районные) штабы и республиканский штаб ГЗ. 17 августа, перед самым своим профессиональным праздником, штаб гражданской защиты УпЧС МВД ПМР провёл учения по ликвидации последствий утечки хлора на территории подведомственной управлению водоканализационного хозяйства, а на ноябрь запланированы учения «по аммиаку».

Виктор Водзинский подчеркнул, что очень тщательно ведётся мониторинг чрезвычайных ситуаций в других странах. «Мы анализируем картину с чрезвычайными ситуациями у соседей. Учимся на их примере, чтобы не допустить серьёзных последствий в случае возникновения аналогичных ситуаций у нас. В России, например, участились случаи взрыва бытового газа. Хотим отработать и эти условия», – поделился планами на ближайшее будущее мой собеседник. Он также сообщил, что несколько лет назад, когда в украинских СМИ появились публикации о возможности перехода местных АЭС на оборудование американской компании «Вестингауз», что было чревато непредсказуемыми последствиями, тут же в Слободзейском районе провели учения по предотвращению последствий радиоактивных выбросов на близлежащей к Приднестровью Южноукраинской атомной станции. Или взять, к примеру, прошлогодние учения по эвакуации пострадавших от землетрясения, проводившиеся на базе одного столичного медучреждения. Прорабатывался штабами ГЗ и план мероприятий на случай вспышки африканской чумы свиней. Данное заболевание до Приднестровья, к счастью, не дошло, но в сопредельных с нами странах оно достаточно покосило свиное поголовье.

Поэтому в заключение нашей беседы Виктор Водзинский заметил: «Всегда надо помнить, что гражданская защита является всенародным делом. Жители должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или пострадавшему человеку».

Александр НИКИТИН.