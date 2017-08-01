Тепло и уют в школы

Начала нового учебного года с волнением ждут не только школьники и их родители. И пока первые спешно заполняют читательские дневники, а вторые изучают ассортимент на школьных базарах, в самих учебных учреждениях делаются последние штрихи в преддверии 1 сентября.

Готовность школ изучают представители руководства городов и районов республики. Члены межведомственной комиссии проверяют состояние инфраструктуры, параметры безопасности.

В отдельных учреждениях столицы ещё ведутся подготовительные работы. Как отмечает начальник столичного управления народного образования Стелла Бай, наряду с текущими работами выполняется адресная программа по капитальному ремонту. Ведётся ремонт спортивного зала в СШ№17, в СШ №16 завершается ремонт санузлов, в первом теоретическом лицее заканчивается ремонт кровли.

По оценке главы Рыбницкого района Вячеслава Фролова, инфраструктура проверенных образовательных учреждений, состояние сантехнических конструкций и пищеблоков на должном уровне. В целом, объекты готовы к началу занятий. Особо Вячеслав Фролов выделил Рыбницкую гимназию № 1, где педагоги творчески подошли к оформлению кабинетов, постарались привнести что-то новое.

В Дубоссарах работы по подготовке к новому учебному году находятся на завершающем этапе. Как сообщил журналистам глава госадминистрации города и района Руслан Чабан, в этом году из местного бюджета были выделены средства для централизованной закупки необходимых строительных материалов. В Дубоссарской русско-молдавской школе № 7, по его словам, продолжилась замена окон и дверей. Впервые такие работы здесь были проведены в 2015 году в рамках программы «Приоритет». Но тогда удалось обновить лишь окна на фасаде здания.

В этом году власти района решили завершить замену оконных блоков и входных дверей во всём учреждении.

«Мы пошли по пути проведения тендера, выбрав лучшие предложения, благодаря чему устанавливаются хорошие окна с проветриванием и москитными сетками. Тщательно контролируется качество строительных работ, чтобы нашим детям было тепло и комфортно заниматься», – рассказывает Руслан Чабан.

По словам руководителя госадминстрации, в этом году в Дубоссарском районе впервые за 7 лет была сформирована программа капитальных вложений, в рамках которой будут осуществлены работы по замене санузлов в школе села Новокомиссаровка, забора Гармацкой школы, ремонт спортзала в городской школе № 4.

По целому ряду учреждений на территории республики требуется проведение капремонта. В 2018 году планируется выделить на эти цели средства по линии целевого бюджетного фонда капвложений.

Подготовил Николай ПЛЮЩИНКО.