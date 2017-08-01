Отдохнуть и подружиться

В селе Меренешты на детской оздоровительной базе «Виктория» в пятый раз открылся летний лагерь посла России. Благодаря финансовой поддержке российского посольства ежегодно зимой и летом возможность отдохнуть получают около сотни ребят из социально незащищённых категорий. В нашей республике мероприятие организуется при содействии союза русских общин Приднестровья.

Накануне они заселились в лагерь и весь вечер посвятили подготовке концертной программы для открытия смены. Ребята вместе с воспитателями придумывали номера, речёвки и эмблемы каждого отряда, готовили костюмы, вспомнили стихи и песни, а сказку о Колобке представили на новый лад.

Гости – сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в Молдове – привезли ребятам сладкий подарок –

большой шоколадный торт.

Отдыхать дети приехали из всех городов республики. Списки на путёвки подготовил союз русских общин, посольство России дало своё согласие. «На учёте в русских общинах в городах и районах состоят категории семей из социально незащищённых слоёв. Стараемся, чтобы ездили в лагерь не одни и те же, а разные дети», – отметила руководитель Союза Виорика Кохтарева.

«Это дети из малоимущих и многодетных семей, те, кого воспитывают матери-одиночки, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды. В этом и заключается цель посольства – помочь ребятам, у которых нет возможности отдохнуть», – отметила атташе Посольства РФ в Республике Молдова Юлия Ильичёва.

12-летняя Саша Звягинцева из Слободзеи приехала в лагерь впервые. Для девочки большой детский коллектив – возможность для общения. И инвалидная коляска не преграда. Она уже успела найти новых друзей – Таню из Тирасполя и Славу из Григорипольского района. Вместе с ним начала учить молдавский язык. А на открытии трогательно прочитала стихотворение «Мне звезда упала на ладошку» российского поэта Александра Дольского, призвав всех ценить дружбу и стремиться к исполнению заветных желаний.

Неделя отдыха только началась, но будет она активной и с большой разнообразной программой. Ежедневно запланированы мероприятия для каждого отряда, а также общелагерные. Одним из первых проведут конкурс «Лагерные звёзды», а затем – «Мисс Виктория» и «Мистер Виктория». Посмотреть и поддержать своих чад приедут родители. Ещё при тёплой погоде ребят ждёт купание в бассейне. «Мы набрали новую чистую минеральную воду из скважины. Это буркутная серо-водородная вода, и купаться в ней полезно», – рассказала директор лагеря Мария Маноли.

Воспитатели и вожатые в отрядах – это молодые преподаватели Приднестровского госуниверситета и школ, а также студенты педагогического факультета и факультета физической культуры и спорта. Для них это практика, и некоторые проходят её в лагере уже несколько раз. В столовой работают опытные повара из столичных школ, которые отвечают за разнообразное меню. Его, к слову, составляют с учётом пожеланий ребят. А в столовую они ходят 5 раз в день!

Всего за пять лет работы программы в зимнем и летнем лагере посла России отдохнули около 600 детей от 7 до 14 лет. Ранее их размещали в лагере «Днестровские зори», в этом году ребят принимает «Виктория».

Впереди детвору ждёт неделя отдыха с конкурсами, дискотеками, концертами и купанием в бассейне. Большая благоустроенная территория с ёлками, тополями, берёзами и чистый воздух помогут ребятам набраться новых сил перед началом учебного года!

Ирина ГЕРАСИМОВА.

Фото: Екатерины Ананской