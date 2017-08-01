Для прозрачности экономики

В Правительстве озвучили предложения в части увеличения безналичных расчетов и повышения финансовой прозрачности. В присутствии представителей банковского сообщества, общественности документ представил вице-премьер Алексей Цуркан.

В начале встречи глава Правительства Александр Мартынов подчеркнул, что вопрос роста безналичных расчетов является важным и для государства, и для населения в целом.

«С одной стороны, способствует повышению качества расчетов, это дополнительные удобства для наших граждан, а с другой – снижение доли теневого рынка», – отметил премьер.

Пресечение уклонения от уплаты налогов физических и юридических лиц, а также рост доходов бюджета – основные цели повышения доли безналичных расчетов. По оценкам экспертов, значительная часть экономики Приднестровья все еще находится в тени, а потери бюджета из-за сокрытия налогов составляют сотни миллионов рублей. Такая ситуация требует от государства принятия незамедлительных мер.

Среди основных преимуществ безналичного денежного обращения – обеспечение прозрачности операций и расчетов, сокращение расходов на обслуживание наличного денежного оборота, расширение кредитных возможностей банковской системы, появление новых способов ведения бизнеса.

В Швеции, Канаде и Бельгии безналичные расчеты используют 85% населения. Активно пользуются банковскими картами, оплачивая ими покупки в магазинах раз в неделю и чаще, 59% населения России. В Приднестровье услугами безналичного расчета пользуется лишь 31% от общей численности населения.

Еще один интересный показатель – доля безналичных расчетов в розничном товарообороте. По итогам 2016 года в республике всего 11% жителей использовали банковские карты при оплате товаров, услуг и др. Лидируют в этом списке Бельгия, Франция и Канада – более 90%.

Чтобы обеспечить рост безналичных расчетов, предлагается ряд стимулирующих мер. Речь идет об обнулении импортных таможенных пошлин на POS-терминалы для субъектов экономической деятельности, снижении налогов, связанных с приобретением и установкой терминалов. Таким образом больше торговых пунктов и предпринимательских организаций будет оборудовано терминалами. Планируется, что с 1 июля 2018 года вступит в силу законодательное требование об обязательном оборудовании торговых точек платежными терминалами. Это позволит населению оплачивать товары и услуги банковскими картами без каких-либо ограничений.

Также среди новшеств – выдача заработных плат работникам в безналичной форме. Предполагается, что зарплата будет перечисляться на счет в банке. При этом до 50% средств по желанию работника может быть выдана наличными деньгами. К слову, работник вправе сам выбрать обслуживающий банк. Данный механизм не распространит свое действие на выдачу пенсий. Их, как и раньше, будут доставлять в наличной форме и лишь по желанию пенсионера – зачислять на его банковский счет.

Еще один ключевой момент касается ограничения суммы расчета по сделкам наличными денежными средствами. Предлагается установить предельные суммы расчетов наличными деньгами, свыше которых допускается исключительно безналичный порядок расчетов.

В случае принятия парламентариями поправок нормы закона вступят в силу с 2018 года, информирует правительственная пресс-служба.

По итогам встречи Александр Мартынов сообщил, что идеи, заложенные в проекте, будут рассмотрены на ближайшем заседании Правительства после изучения документа представителями банков.