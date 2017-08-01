Пережить жару
Необычная жара заставила городские власти принять меры, чтобы помочь людям ее перенести.
В Рыбнице были установлены 4 палатки с холодной водой. Пункты спасения от жары размещены в центре, а также в микрорайонах Юбилейном, Вершигоры и поселке металлургов.
Время работы палаток – с 10 до 16.00. В них дежурят медработники. При необходимости они могут оказать первую помощь тем, кто перегрелся на солнце, измерить давление, а в случае необходимости – вызвать «скорую помощь».
В палатке находится емкость с водой и одноразовые стаканчики, и каждый желающий может утолить жажду.
Палатки пробудут на улицах города до тех пор, пока не спадет жара.
За день двадцатилитровые емкости с водой почти полностью опустошаются.
Дина ЛИСТЮГИНА.