Мир, которым правит любовь

Осень приближается неумолимо. До начала учебного года остаются считанные дни, и школа выходит на финишную прямую подготовки к учебному процессу.

Для директора Незавертайловской русской школы Ольги Ивановны Слободзиян летний отпуск – весьма условное понятие. Образовательное учреждение, которым она руководит уже 20-й год, – это не второй её дом, а первый. К этому факту уже давно привыкли семья, педагогический коллектив и все, кто немного знает эту женщину.

Незавертайловка – самая южная точка республики. Хоть и недалеко она от Тирасполя, но для столичного жителя всё равно провинция. Но если вам однажды случится побывать здесь и посетить русскою школу, скепсиса поубавится. Его в разы станет меньше, когда вы зайдёте на просторную и ухоженную территорию школы. Вы приятно удивитесь при виде современно отремонтированного школьного вестибюля. Совершив экскурсию по всему зданию, вы обнаружите здесь все признаки городской школы, причём касающиеся не только учебного процесса, но и необходимых жизнеобеспечивающих функций. Детей в селе за последние годы стало меньше, причины общеизвестны, но, тем не менее, в новом учебном году здесь за парты сядут 132 ученика. Штаты заполнены стопроцентно, а из 25 человек педагогического коллектива с первой и второй квалификационными категориями работает соответственно 14 и 8 учителей.

Сельские школы выгодно отличаются от городских особым духовным настроем. Здесь нет разобщенности интересов, всё делается вместе, дружно и согласованно. Не случайно главным правилом и девизом директора школы стали слова, с которых начинается в коллективе каждое новое дело: «Я – первая, вы – рядом со мной!».

Нет, современный ремонт, газовое отопление, канализация им не упали с небес. И понятно, что на одни только бюджетные средства, выделяемые государством, полной благоустроенности не достигнешь. Работали все: директор, педагогический коллектив, технический персонал, учащиеся, их родители… Ольге Ивановне Слободзиян помогает фактически вся семья. Вместе с ней в коллективе трудится муж, дочь и зять. Сын, занимающийся строительным бизнесом, тоже включен в этот процесс. А ещё директор школы обладает невероятной настойчивостью, особенно когда речь заходит о детях. Не раз выходила из чиновничьих кабинетов с решительным «нет», но вновь туда возвращалась. Стучала в двери и сердца, своей верой и убеждённостью пробивала стены равнодушия, умением взять ответственность на себя покоряла руководство любого уровня. Это подтвердят главы сельской и районной администраций Анна Степановна Ганенко и Василий Васильевич Тищенко, которые, видя вечную неуспокоенность школьного директора, в решительные моменты всегда подставляют плечо.

В 2015 году русская школа отпраздновала столетие. Здание, в котором дети занимаются сегодня, построено в 1964 году. Но до недавнего времени на территории школы сохранялись первые постройки, с которых и начиналось это учебное заведение. Их бы снести, да дело с концом. Но Ольга Ивановна решила, что эти старые стены ещё могут хорошо послужить детям. В 2016 году школа выиграла грант UNDP, средства от которого пошли на капитальный ремонт старых зданий. Сегодня на месте развалин функционируют два современных здания, в одном – мастерские и актовый зал, в другом – столовая. Но не следует думать, что коллектив школы пассивно наблюдал за ремонтом. Все отделочные работы они взяли на себя, чтобы сэкономленные деньги пустить на приобретение дополнительных стройматериалов, дверных и оконных конструкций и т.п.

В нынешнем году двери Незавертайловской русской школы откроются для 12 первоклассников. А спустя пару недель их посвятят в ученики. Эта традиция существует здесь с незапамятных времён. Каждый первоклассник сажает дерево в школьном саду, за которым ухаживает все ученические годы. Трудно поверить, но на просторной, в два с половиной гектара, школьной территории растёт большой фруктовый сад, за которым ухаживают дети, и плоды которого идут на нужды столовой. А в двух шагах от него – сад ореховый.

Об удивительном дружном коллективе Незавертайловской русской школы можно рассказывать очень долго. Богатый духовный мир, в котором правит любовь к детям, открывается каждому ребёнку. Здесь дают не только знания, а в первую очередь формируют личности.

Галина БЕЗНОСЕНКО.