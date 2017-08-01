Тираспольский вуз с российской пропиской

Через три месяца филиалу Московского института предпринимательства и права (МИПП), который успешно функционирует в приднестровской столице, исполняется 25 лет. Все эти годы средняя численность студентов вуза, обучающихся на дневном и заочном отделениях, составляла порядка 2000 человек.

Вот и в текущем году 212 выпускникам института в торжественной обстановке вручили заветные российские дипломы. Новоиспеченные бакалавры и магистры благодаря полученным знаниям от высококвалифицированного профессорско-педагогического коллектива МИПП и Московского университета «Синергия» смогут без формальных проблем устроиться на работу по полученным специальностям в Приднестровье, России, а также в других странах СНГ. Кроме того, дипломы российского образца об успешном окончании обучения были вручены и 150 выпускникам колледжа.

Об основных планах вуза на ближайшее время рассказал его руководитель Владислав Соколов: «Мы заканчиваем подготовку студентов МИПП на заочной и очной формах обучения по уровням подготовки бакалавриата и магистратуры по трем направлениям: экономика, менеджмент, юриспруденция. В настоящее время вуз уже несколько лет работает в составе Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Руководство вуза согласовывает с ним вопросы окончательного слияния. Сейчас мы подбираем формы межвузовского сотрудничества, в том числе и по новейшим формам обучения – дистанционному и сетевому».

МФПУ «Синергия» входит в пятерку крупнейших российских негосударственных высших учебных заведений, в стенах которого проходят обучение около 80 тысяч студентов. Более 40 программ обучения в «Синергии» предусматривают получение среднего специального образования (колледж), первого и второго высшего образования, магистратуру, аспирантуру, бизнес-образование. Специальности, которые получают студенты в университете, связаны не только с экономикой и правом, но и с другими направлениями трудовой деятельности в сферах физкультуры и спорта, государственного и муниципального управления, дизайна, гостиничного бизнеса, телекоммуникаций, информационных систем и технологий, психологии. Есть и новейшие программы обучения, например: менеджмент в фитнес-индустрии, диджитал-реклама, Интернет.

Функционирование университета «Синергия» тесно связано с бюджетами всех уровней, что позволяет создавать и бюджетные места для различных категорий граждан России и стран СНГ. Учебно-методическая и научно-техническая база «Синергии» – одна из лучших в России. Университет имеет два спутника связи, что позволяет, в том числе, содержать свое студенческое телевидение «Синергия-ТВ».

МФПУ «Синергия» является подписантом Великой хартии университетов (Magna Charta Universitatum) и имеет ряд партнерских соглашений с зарубежными вузами: Durham Business School (Великобритания), Университет международного бизнеса и экономики в Пекине, Шанхайский университет финансов и экономики. Университет «Синергия» занял первое место в рейтинге программ управленческого образования АЦ «Эксперт», а также вошел в ТОП-5 рейтинга программ повышения квалификации, тренингов и семинаров, а выпускники университета заняли 5-е место в официальном рейтинге зарплат выпускников российских вузов, получивших IT-специальности.

Анатолий МИХАЙЛОВ.