Спорт в цифрах

2-е МЕСТО занял тираспольчанин Сергей Усков на VII международном турнире по тхэквондо ВТФ «Russian Open», прошедшем в Москве. Более пятисот участников соревновались в разных весовых категориях. Усков под руководством Юрия Лесового боролся в весе до 58 кг, где было представлено аж 32 спортсмена. Столичный тхэквондист прошел все раунды, победил в полуфинале со счетом 27:14 российского атлета Алексея Владимирова, но в финальном поединке сильнее оказался кореец Ким Таехун, а Сергею Ускову досталась серебряная медаль.

3 ГОЛА за игру удалось забить нападающему «Тигины» Сергею Боброву. Бендерчане выступали в Сурученах против клуба «Стяуа-57», и уже после первого тайма усилиями Боброва счет был 3:0. Во второй половине хозяева смогли выровнять положение, но победу все равно увезла бендерская команда – 3:2. На предстоящую домашнюю игру c «Крикова» в «Тигине» настроены по-боевому: все жаждут очередных трех очков.

5 БЕЗОТВЕТНЫХ МЯЧЕЙ отправил «Шериф» в ворота «Спикула» в 7-м туре НД. Хет-триком отметился Стефан Мугоша, еще дубль «заколотил» Виталий Дамашкан. Забитые мячи молодой нападающий посвятил своей маме, праздновавшей день рождения. Теперь у форварда в активе 9 голов в чемпионате в семи играх. Неплохая тренировка перед «Легией»!

26 АВГУСТА первому казачьему атаману Приднестровья Пантелею Сазонову исполнился бы 81 год. Именно в этот день в Дубоссарах пройдет спортивный турнир его памяти. В программе соревнований — трынта, гиревой спорт и футбол. По традиции турнир начнётся с церемонии возложения цветов к месту упокоения Пантелея Сазонова на Мемориале Воинской Славы.

60 ПАРАСПОРТСМЕНОВ представляли девять европейских стран на международном турнире по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями в Тарнобжеге (Польша). В составе российской команды, сообщает госслужба по спорту ПМР, выступал Дмитрий Лавров, который четырьмя месяцами раньше стал абсолютным чемпионом России среди параспортсменов I класса. В матче за золотую медаль с результатом 3:1 он одержал победу над Мартином Камиеном из Словакии. Сейчас Дмитрий продолжает готовиться к чемпионату Европы в Словении.

Подготовил Андрей РАДЛОВСКИЙ.