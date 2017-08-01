Приднестровцам хорошо известна торговая марка «Delicita». Консервированные зеленый горошек, кукурузу, фасоль, нагут и другую продукцию под этой маркой можно встретить и в сети супермаркетов, и на продуктовых рынках республики.

Благодаря отменному качеству и приемлемым ценам она пользуется устойчиво высоким спросом. Впрочем, не все знают, что под торговой маркой «Delicita» продукцию выпускает тираспольское предприятие –

ОАО «Завод консервов детского питания». В советское время продукция тираспольских консервщиков расходилась по всему СССР, поставлялась в Монголию, Болгарию и другие страны, даже входила в рацион питания космонавтов на орбите. О том, чем сегодня живет предприятие, планах на будущее с нашими читателями делится генеральный директор ОАО «Завод консервов детского питания» Александр Барагин:

– Мы занимаемся переработкой сельскохозяйственной продукции. Принцип работы: «Поле – завод». Нашим партнером является сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро», которая на протяжении многих лет выращивает на полях Слободзейского района зеленый горошек и кукурузу. Урожай поставляется на наш завод. Сейчас в переработке кукурузы у нас самая горячая пора, которая началась в конце июля и продлится до конца сентября. Суперсладкие сорта, семена закупаются у французской фирмы, расположенной в Венгрии. На протяжении нескольких лет отбирались более устойчивые, более производительные сорта высокого качества. На начальном этапе перерабатывалось в сезон 600-700 тонн кукурузы. С каждым годом объемы выращенной и переработанной продукции наращивались. В нынешнем сезоне урожай по кукурузе доведен до уровня 3 тысяч тонн. Часть из них идёт на заморозку, часть – на консервацию, в жесте- и стеклобанке.

Сезон переработки начинается с зеленого горошка. В этом направлении мы тоже поступательно наращивали объемы, отбирая самые лучшие сорта из семян европейской селекции. Сезон этого года мы завершили с показателем 1 тысяча тонн. Сегодня для переработки на нашем предприятии на слободзейских полях выращиваются только высшие, «мозговые» сорта зеленого горошка премиум-класса. В этом году весь урожай горошка законсервирован в стеклобанку с закручивающейся крышкой.

Реализуется продукция на экспорт – в первую очередь в Россию, затем идут Беларусь, страны Европы. Большей частью на экспорт мы отправляем замороженные зеленый горошек и кукурузу.

Консервация в основном реализуется на внутреннем рынке под торговой маркой «Delicita». Хочется подчеркнуть, что вся продукция, которая перерабатывается на нашем заводе, выращивается в Приднестровье, в Слободзейском районе. Высокое качество обеспечивается во многом благодаря тому, что на всех стадиях – от выращивания урожая до его переработки – трудятся специалисты высокого уровня, в том числе агрономы и технологи. Костяк составляет около 50 человек, в сезон коллектив увеличивается. Сезон переработки стараемся максимально продлить, чтобы обеспечить людей работой.

В ближайших п ланах – расширение ассортимента выпускаемой продукции: планируем заниматься заморозкой ягод, производством ягодных миксов. Нам удалось запустить долгосрочный, очень перспективный проект по производству яблочных чипсов под маркой «Frux». Сырьё для этого вкусного и экологического продукта мы закупаем только у местных производителей. Под эти цели в 2008 году была закуплена производственная линия стоимостью 1 млн долларов и создан целый цех. Со временем был проведен ребрендинг и самого продукта, и упаковочных компонентов.

Яблочные чипсы реализуются, в том числе, в сети супермаркетов «Шериф» и, надо признать, пришлись по вкусу покупателю. Нельзя не отметить, что во многом успех в реализации нашей продукции на приднестровском потребительском рынке связан с тем, что мы давно и плодотворно сотрудничаем с сетью супермаркетов «Шериф». Яблочные чипсы «Frux» успешно реализуются как на местном рынке, так и за рубежом, в частности в Молдове. Продолжаем консервацию фасоли и нагута, выращенных в Приднестровье.

Завод консервов детского питания поступательно развивается. Очень большую помощь в этом оказывает государство в лице Правительства: предоставляются льготы, обеспечивающие предприятию определенный запас прочности. Есть необходимость увеличить площади наших холодильных установок. Большим подспорьем в решении этого очень важного для нас вопроса могло бы стать получение недорогого долгосрочного кредита. Разработанная программа развития предприятия представлена в министерство экономического развития, рассматривалась на уровне Правительства. В этой связи мы рассчитываем, что и в дальнейшем, несмотря на сложные экономические условия, наши насущные вопросы будут находить у государства понимание и поддержку.

Роман КОЖУХАРОВ.