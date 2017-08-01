Где водятся волшебники?

Не знаете? Мы подскажем! В «Лайонс-клубе», который на протяжении 15 лет осуществляет благотворительную деятельность на территории республики.

а это время организацией, в состав которой входят руководители крупнейших приднестровских предприятий и банков, представители исполнительной и законодательной власти, было сделано немало. С их помощью открыт и оснащен республиканский Дом ребенка, где воспитывается более 100 детей. Ежегодно на новогодние и рождественские праздники ребята получают от клуба вкусные и нужные подарки.

Гуманитарная помощь оказывается Дому ветеранов, столичной школе-интернату для неслышащих детей, где были также отремонтированы здания учебных корпусов и общежитий школы. Оказывается содействие в организации лечения детей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, защитников ПМР за границей. Кроме этого, около десяти лет «Лайонс-клуб» Приднестровья участвует в международном проекте молодежного обмена: более 50 наших детей побывали в лагерях и семьях различных стран мира, а в семьях приднестровцев – более 20 детей из стран Европы и т.д.

А не так давно «львы», подобно волшебникам в голубом вертолете, подарили настоящий праздник детям из Дубоссарского района. Мальчишки и девчонки смогли не только ознакомиться с работой 3D-принтера, но и научились пользоваться необычными 3D-ручками. Этот чудо-инструмент существенно расширяет рамки изобразительного искусства. В отличие от обычных приспособлений для письма и рисования, вместо чернил она заправляется пластиковой нитью, которая плавится внутри ручки при температуре 210 градусов и на выходе «рисует» тонкой пластиковой струей, создавая объемный рисунок.

Президент тираспольского отделения «Лайонс-клуба» Людмила Глемба рассказала, что в течение трёх дней они побывали в 6 школах района. Это образовательные учреждения сел Дойбаны, Дубово, Цыбулевка, Гармацкое, Ново-Комиссаровка, Красный Виноградарь. «Дети ждали нас с нетерпением. Многие приходили раньше оговоренного часа, так хотелось опробовать 3D-ручку в действии. В ходе увлекательного занятия при помощи 3D-ручки и педагогов-наставников ребята сделали модные очки. Вы не представляете, сколько радости было в глазах этих детей!» — говорит Людмила Глемба и добавляет, что в клубе рассматривается возможность о передаче в дар 3D-принтера одной из посещенных школ. Они надеются, что там будет открыт кружок по 3D-моделированию, и школьники из удаленных сел Дубоссарского района смогут шагать в ногу со временем.

Помимо интересного и познавательного знакомства с новинками технологического мира, юным жителям района подарили одежду. Вещи получили воспитанники детских садов Ново-Комиссаровки и Красного Виноградаря. Кроме этого, нуждающимся раздали более ста слуховых аппаратов. Стоит отметить, что в детском саду Ново-Комиссаровки при финансовой поддержке «Лайонс-клуба» были заменены все окна, закуплено новое постельное белье. В планах у организации – дарить добро и продолжать воплощать мечты в реальность.

Ирина КРУГЛОВА.