Получите, распишитесь!

Общественная приемная помогла соотечественнику оформить российское гражданство

После распада СССР многие соотечественники оказались отрезаны от исторической родины. Сейчас их насчитывается в мире около 30 миллионов. Одни, сохранив духовную связь с Россией, сумели наладить свой быт там, куда их забросила судьба на закате советской эпохи. Другие по прошествии времени, даже обзаведясь семьей, решаются вернуться домой и всячески поощряют это стремление у близких.

Обеспечение защиты интересов и тех, и других на сегодняшний день является важной составляющей государственной политики: на межгосударственном уровне развивается гуманитарное сотрудничество, действуют программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом и содействия их переселению. При всем внимании к этой сфере процесс вхождения в гражданство Российской Федерации порой растягивается на неопределенный срок – сказывается специфика национального законодательства, с которой знаком далеко не каждый. В подобной ситуации оказался гражданин Приднестровской Молдавской Республики Евгений Болгарь.

Особенности жизни «на два дома»

Изначально Евгений о переезде в Россию даже не думал: жил в Тирасполе, занимал воинскую должность. Но два года назад жизнь молодого человека круто изменилась.

«В одной из социальных сетей я познакомился с замечательной девушкой из Поворино, – вспоминает Евгений. – Мы много и подолгу общались. Но отношения на таком большом расстоянии построить просто нереально. Тогда я понял, нужно решать вопрос с переездом. Работу в Тирасполе будущей супруге найти было бы непросто, поэтому перебрался в Воронежскую область я. Вскоре мы поженились».

Как и любой иностранец, планирующий остаться в России на длительный срок, молодой человек получил разрешение на временное проживание на территории страны, которое периодически требуется продлевать.

«Бонусы» к Гражданству

Сейчас Евгений Болгарь счастливый семьянин и востребованный сотрудник местной средней школы.

«Так распорядилась судьба, что именно в России пригодилась моя специальность. В одной из поворинских школ была ставка учителя физкультуры. Я получил необходимую квалификацию и стал заниматься с ребятами. С коллективом я сработался сразу, дети меня очень полюбили, – делится молодой человек. – Со временем удалось проявить себя с лучшей стороны, и мне доверили оборонно-военное направление воспитания школьников. Кроме того, сейчас я совмещаю ставку инструктора по туризму. Дальше развиваться в профессиональном плане и строить карьеру, не имея российского гражданства, сложно».

Осложнения по невнимательности

Чтобы получить национальный паспорт в упрощенном порядке, Евгений решил воспользоваться возможностями, которые предоставляются государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Однако все пошло не так гладко, как хотелось бы.

«В сентябре истекает срок действия моего молдавского паспорта. По закону документы на гражданство нужно подать не позднее, чем за шесть месяцев до этой даты, – рассказывает Евгений Болгарь. – Весь необходимый пакет документов был собран вовремя. Однако в суете забыл оплатить государственную пошлину – просрочил платеж на 5 дней». Из-за этого молодому человеку отказали в приеме заявления.

«О сложившейся ситуации знала мама, которая живет в Тирасполе. Для меня уже позже стало приятным сюрпризом, что она обратилась в приднестровскую общественную приемную «Единой России» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы», – рассказывает он.

Приемная в столице республики открылась вслед за изменением конфигурации избирательного округа парламентария: в седьмом созыве в число «подшефных» территорий, наряду с Советским и Ленинским районами столицы Черноземья, вошли Нижнедевицкий, Острогожский, Репьевский, Семилукский, Хохольский районы, Нововоронеж и часть Тирасполя.

«Квалифицированные юристы общественной приемной сразу взялись за решение моего вопроса. Специалисты тщательно изучили документы и направили в поворинское УФМС обоснование, по итогам рассмотрения которого мой вопрос был решен положительно. Совсем скоро, после урегулирования некоторых формальностей, я получу паспорт гражданина РФ».

По словам Евгения, если бы не помощь юристов общественной приемной, то ему пришлось бы два раза с нуля собирать несколько увесистых пакетов документов: в сентябре – чтобы сделать новый молдавский паспорт, и в декабре – для получения вида на жительство. «Конечно, это отняло бы много времени, и пришлось бы потратить немалую сумму денег», – подытожил молодой человек.

КОНТЕКСТ

Как показывает опыт работы специалистов общественной приемной, вопрос получения российского гражданства для приднестровцев – один из наиболее животрепещущих. Так, за последние десять месяцев в приемную «Единой России» в ПМР депутату Государственной Думы Сергею Чижову поступило свыше 200 обращений, связанных с особенностями регулирования этой процедуры.

Как подчеркивает парламентарий, зная о трудностях, с которыми сталкиваются соотечественники при оформлении российского паспорта, законодатели начали работать над совершенствованием алгоритмов. Начало было положено соответствующим президентским поручением пять лет назад.

В 2014 году вступил в силу закон об упрощенной выдаче гражданства соотечественникам, которые свободно владеют русским языком и постоянно проживают на законном основании на территории РФ. В августе 2016 года начали действовать дополнительные условия упрощенного получения вида на жительство в России для участников госпрограммы переселения соотечественников, признанных беженцами или получивших в РФ временное убежище.

Кроме того, сейчас проходит первое чтение в Госдуме разработанный в соавторстве с Сергеем Чижовым законопроект, уточняющий определение категории «носитель русского языка» и корректирующий в интересах ее представителей порядок отказа от имеющегося гражданства в пользу российского. Дело в том, что по действующему законодательству носитель русского языка для вхождения в гражданство Российской Федерации должен документально подтвердить факт отчуждения от гражданства другой страны, в то время как иностранцам достаточно письменно заявить об отказе от подданства другого государства. Законопроект устраняет эту несправедливость. Правовым управлением и профильными комитетами Госдумы на него уже предоставлены положительные отзывы.

Маргарита НОВАК, руководитель общественной приёмной депутата ГД РФ С.В.Чижова.