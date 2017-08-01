Праздник во имя памяти народной

Приднестровский город Бендеры был освобожден Красной Армией от немецко-румынских захватчиков 23 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Ясско-Кишиневская операция, которая длилась с 20 по 29 августа 1944 года, признана военными историками блестящим стратегическим наступлением Красной Армии, позволившим разгромить ясско-кишиневскую группировку фашистских войск, завершить освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу советским войскам на Балканы. Эта операция рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны. Она входит в число знаменитых «десяти сталинских ударов».

К началу операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие – генералы армии Родион Малиновский и Федор Толбухин) находились на рубеже севернее Ясс, далее по Днестру до Черного моря, и занимали охватывающее положение по отношению к группировке противника. В районе села Кицканы советские войска удерживали важный плацдарм на правом берегу Днестра.

По замыслу операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов ударами с севера и востока на двух далеко отстоящих друг от друга участках (северо-западнее Ясс и южнее Бендер) прорвали оборону противника и, развивая наступление, окружили и уничтожили основные силы группы армий «Южная Украина», а затем в высоких темпах развили наступление в глубь Румынии. Для проведения операции привлекались 1,25 млн человек, 16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков и САУ, 2200 боевых самолетов.

В ходе операции за короткий срок полностью была разгромлена группа армий «Южная Украина», уничтожены 22 немецкие, разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Вражеская оборона на южном крыле советско-германского фронта рухнула, Румыния вышла из военных действий на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну.

Так и в текущем году мероприятия в честь празднования Дня освобождения Бендер стартовали еще 10 августа. В этот день в центральной городской библиотеке и ее филиалах открылись тематические книжные выставки «Ваш подвиг бессмертен», а в фойе Дворца культуры имени Ткаченко любой желающий мог стать посетителем фотовыставки, также посвященной 73-й годовщине освобождения города.

Начиная с 20 августа, Бендерский историко-краеведческий музей приглашает гостей и жителей города на тематические экскурсии, посвященные Дню его освобождения. В целом прошедший воскресный день останется в памяти бендерчан яркими мероприятиями, организованными госадминистрацией. На привокзальной площади к мемориальному комплексу «Кицканский плацдарм» стартовал автопробег «Спасибо деду за Победу!». Возле Дворца культуры имени Ткаченко была организована баннерная выставка «Дорогами войны – дорогами Победы». Здесь же выступали агитбригады, а армейская полевая кухня угощала желающих «солдатской кашей». Ближе к вечеру состоялся концерт-реквием «Вечный огонь Памяти» в исполнении оркестра министерства обороны под руководством Виталия Войнова. По его окончании бендерчан и гостей города ждало потрясающее зрелище – огненное фаер-шоу творческого коллектива городского Дворца культуры. Жители микрорайона Солнечный стали зрителями киносеанса под открытым небом, посвященного освобождению Бендер в период Великой Отечественной войны.

Уже сегодня в городе состоятся официальные траурные мероприятия в память о красноармейцах, погибших при форсировании Днестра и освобождении города. От памятного знака «Приказ Сталина» к Мемориалу Воинской Славы на Площади Героев, а также к Кицканскому и Варницкому плацдармам пройдет шествие делегатов от руководства республики, города Бендеры и общественности, которые проведут церемонии возложения цветов к памятным местам.

Закончатся мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Бендер 25 августа концертной программой «Лейся, песня» вокально-хоровых коллективов культурно-досугового центра «Шелковик».

Жители и гости города смогут максимально посетить подготовленные для них праздничные программы. Все верно, как в песне, это праздник со слезами на глазах. Праздник потому, что освобождение Бендер было предвестником Великой Победы, освободившей мир от фашизма, подарившей мирное небо. Страшно дорогой ценой досталась нашей Отчизне Победа. Грядущие поколения должны помнить об этом, передавая как эстафету память о событиях минувших дней все дальше и дальше – в века, от поколения к поколению.

Анатолий ПАНИН.