В режиме онлайн

На сайте МВД появился раздел, где автомобилисты смогут проверить, есть ли у них неоплаченные штрафы.

Речь идет в первую очередь о нарушениях ПДД, зафиксированных при помощи фото- и видеосредств. На основании таких материалов, согласно действующему законодательству, водителя можно привлечь к административной ответственности. Постановления приходят нарушителям по почте, однако иногда имеют место задержки.

При этом, если штраф не оплатить вовремя, могут последовать дополнительные санкции: до 100 часов обязательных работ, наложение ареста на имущество или административный арест автовладельца сроком до 15 суток.

«Постановление об административном правонарушении направляется по адресу прописки, регистрации владельца транспортного средства. Но не всегда этот адрес совпадает с фактическим местом проживания. Чтобы граждане могли оперативно проверить себя по базе, узнать, есть ли у них неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, был разработан и введен в действие специальный сервис», – рассказала заместитель начальника пресс-центра МВД ПМР Светлана Чеботарь.

Чтобы проверить свою машину по базе, на сайте в разделе «онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «проверить штрафы», а затем заполнить указанные поля и ввести защитный код.

Если у владельца автомобиля есть неоплаченный штраф, программа выдаст полную информацию с указанием самого правонарушения, когда оно было совершено, какой штраф наложен. На прикреплённой фотографии зафиксирован момент нарушения правил дорожного движения.

Опробовать программу можно и посредством современных гаджетов. В поисковике достаточно ввести фразу «МВД ПМР – проверить штрафы». Результаты поиска оперативно приводят к нужной странице.

«Информация в базу данных поступает онлайн, сразу с того момента, как уполномоченный сотрудник госавтоинспекции вынес постановление об административном правонарушении. Пока штраф не оплачен, данные хранятся в базе. Как только задолженность будет погашена, информация о правонарушителе исключается из программы», – рассказала Светлана Чеботарь.

Разработанная программа также высчитывает возможное снижение суммы штрафа. Согласно действующему законодательству, если штраф будет оплачен в 10-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу, то сумма сокращается ровно наполовину.

В настоящее время сервис проверки штрафов работает в тестовом режиме. Прорабатывается возможность персонального оповещения владельцев транспортных средств после их регистрации в личном кабинете.