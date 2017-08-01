Важно как для государства, так и для бизнеса

Директор государственной налоговой службы Наталья Соколова презентовала поправки в разрабатываемый Правительством пакет законов, касающихся мер по снижению доли теневого рынка. В частности, речь идет о налоговых проверках.

Открывая встречу, Председатель Правительства отметил: «Сам подход к налоговым проверкам очень важен как для государства, так и для бизнеса. Потребность в реформе системы налоговых проверок назрела давно в Приднестровье. Принципы и сама система фискального контроля ушли далеко вперед во всем мире, а у нас в этом плане мало что делалось».

Так, к критериям высокой степени риска предложено отнести наличие установленных законом оснований для начисления налогов расчетным путем, то есть если налоговым органам не предоставляются более двух месяцев необходимые для расчета документы, отсутствует учет доходов и расходов.

«Часто встречаемся с тем, что нам говорят: «Первичных документов нет». И подтверждающих актов, что это были объективные обстоятельства, в результате которых, например, документы были уничтожены, тоже нет. И восстанавливать не хотят. И нам приходится рассчитывать все. Если это делается регулярно, то это прямой уход от прозрачности своих финансовых показателей, и такое предприятие должно попасть в высокую степень риска», – сказала Наталья Соколова.

Сюда же отнесены и субъекты, которые два и более раза в течение 12 месяцев снимались и ставились на учет в налоговых органах разных районов республики.

Пункт «Отсутствие юридического лица по месту регистрации» был заменен на несоответствие сведений о местонахождении юридического лица, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, фактическому его местонахождению.

«Часто бывает, когда место нахождения юридического лица не совпадает с адресом, который прописан в регистрирующих документах. Это важно, потому что все предписания и претензии направляются на тот адрес, который указан в регистрирующих документах», – пояснила руководитель профильного ведомства.

К высокой степени риска отнесены и случаи, когда первичные документы по заключению договоров подают признаки сомнительных сделок, иными словами, в них не указаны некоторые реквизиты. Такое юридическое лицо будет проверяться раз в год, как и все отнесенные к высокой степени риска. Тех же предпринимателей, которые не демонстрируют признаки уклонения от уплаты налогов, то есть являются добросовестными, проверка коснется всего один раз в 5 лет.

Кроме того, незначительные поправки касались и средней степени риска.

В ходе долгого обсуждения руководитель профильного ведомства подробно ответила на все интересующие вопросы. В свою очередь, члены бизнес-ассоциации «МОСТ» поблагодарили представителей власти за открытый диалог и желание идти навстречу бизнесу.

Через некоторое время государственная налоговая служба представит уже окончательный вариант готовящегося пакета законов в части мер по снижению доли теневого рынка с учетом замечаний, высказанных в ходе встречи.

Напомним, в конце мая «дорожная карта» с мероприятиями по снижению доли теневого рынка и увеличению отчислений в бюджеты всех уровней была представлена на заседании Правительства, а позднее пакет законов по налоговому администрированию на одной из панельных сессий ПМЭФ-2017. После этого в профильное ведомство были направлены различные предложения по совершенствованию документа как от представителей бизнеса, так от научного сообщества и депутатов Верховного Совета.