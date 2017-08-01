«Дорожная карта» по поддержке экспорта

Как поддержать экспорт приднестровских товаров и обеспечить доступ производителей на зарубежные рынки? На эти важные вопросы в ходе очередной презентации, прошедшей с участием руководства Правительства, отвечал глава минэкономразвития.

Как отметил Сергей Оболоник, прошлый год показал самый низкий уровень показателей внешнеторгового оборота. Снижение зафиксировано на 20% по отношению к 2015 году и на 43% – к 2014-му.

«Снижение связано с вполне очевидной ситуацией на флагманах приднестровской экономики –

это неполная загрузка производственных мощностей, снижение внутреннего потребления, инвестиционного спроса, сокращение потребности в импортируемых сырьевых материалах», – отметил глава ведомства.

Чтобы исправить ситуацию, в профильном ведомстве разработали комплекс мер, главными целями которых стали устранение таможенных и административных барьеров, активизация деятельности по продвижению приднестровского экспорта на внешние рынки и развитие инфраструктуры поддержки экспорта.

В разделах «дорожной карты» представили и перечень конкретных мероприятий. Для сокращения и упрощения порядка прохождения экспортных процедур необходимо совершенствовать порядок таможенного оформления товаров, порядок валютного контроля, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного и иных видов госконтроля, считают в минэкономразвития.

В целях активизации деятельности по продвижению приднестровского экспорта необходимо повышать и конкурентоспособность на внешних рынках.

«Здесь необходимо проводить мониторинг действующих ставок на сырье в целях их обнуления или снижения. В этом направлении мы активно работаем с ГТК. Практически регулярно приводим к обнулению или снижаем некоторые ставки после приведения соответствующего анализа», –

констатировал Сергей Оболоник.

В направлении активизации деятельности также провели работы и с ГУКП «Приднестровская железная дорогая», снизив тарифы на перевозку грузов, тем самым дав возможность многим предприятиям снова «пересесть» на железнодорожный транспорт и сэкономить средства на транспортировку и увеличить объемы вывозимой продукции.

Важным было и направление по развитию инфраструктуры поддержки экспорта – это обеспечение участия экспортеров в международных выставках, утверждение концепции развития электронной коммерции в Приднестровье и создание интернет-портала «Произведено в Приднестровье».

«Необходимо, чтобы информация о продукции, произведенной в республике, была собрана в одном месте, а не разбросана по сайтам предприятий. Это должен быть единый электронный портал, чтобы, пока идет обсуждение, мы могли нацелить потенциальных покупателей на него», – подчеркнул глава минэкономразвития.

Глава Правительства поручил активизировать совместную работу профильного ведомства и государственной службы связи в данном направлении.

Также Сергей Оболоник представил и ожидаемые результаты, среди которых сокращение издержек участников ВЭД, увеличение числа организаций-экспортеров и объемов экспорта на традиционные и новые рынки, повышение конкурентоспособности экспортируемой продукции.

В ходе двухчасового обсуждения представители Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества внесли свои предложения. Данный план с учетом поправок будет представлен в ближайшее время на заседании Правительства.