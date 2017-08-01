А тишина звенит кругом победой и печалью

Круглый стол под таким названием прошёл в столичном клубе «Ветеран». Мероприятие посвятили Ясско-Кишиневской операции и Дню авиации.

Ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, летчики-авиаторы, труженики тыла, представители власти говорили о ходе и значении операции, о личном военном вкладе в защиту Родины. По итогам Ясско-Кишиневской операции была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния. Но сегодня о значимости тех боев западные историки предпочитают умалчивать, отметил замдиректора Днестровско-Прутского центра Игорь Шорников: «Эта годовщина чрезвычайно важна для Приднестровья, потому что, в том числе, с нашей территории и готовился этот удар. По своей значимости это, наверное, самое эффективное сражение. Что касается западной историографии, то здесь предпочитают умалчивать об этой величайшей победе». В ходе Ясско-Кишиневской операции погибли 13 тысяч советских солдат. Память погибших почтили минутой молчания. Сегодня в Тирасполе проживает восемь участников Ясско-Кишиневской операции. Далеко не все в силу возраста и состояния здоровья смогли прийти на встречу, но обо всех ветеранах вспоминали за круглым столом. В этом году победоносной Ясско-Кишиневской операции исполняется 73 года.