Хлеб – всему голова!

Под таким названием в селе Малый Молокиш Рыбницкого района в рамках творческого марафона «Культура – душа народа» состоялось праздничное мероприятие – чествование передовиков жатвы ООО «Палром».

В хозяйстве на днях завершилась уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур, и по традиции на праздник пригласили не только непосредственных участников жатвы, но и ветеранов колхоза, а также молодежь и представителей общественности.

Хлеборобов приветствовала глава администрации села Евгения Яковлева, которая выразила участникам жатвы благодарность за труд и верность крестьянскому делу: «Земля – главное наше богатство, и работать на ней – великое счастье. Вы растите хлеб, как много лет назад делали наши прадеды и деды. Нет ничего важнее профессии хлебороба».

Евгения Яковлева выразила благодарность руководителю ООО «Палром» Клементию Мельнику за помощь, которую базовое хозяйство оказывает селу Малый Молокиш в решении насущных проблем.

Главный агроном хозяйства Леонид Кушнир подчеркнул присутствующим, что, несмотря на капризы погоды, урожайность озимой пшеницы составила 40,5 центнера с гектара, а озимого ячменя – 38,9 центнера с гектара. Впереди механизаторов хозяйства ждёт уборка зерновых второй группы – кукурузы и подсолнечника, и они не подведут.

Передовикам жатвы-2017 комбайнеру Сергею Тикуну, механизаторам Михаилу Примаку и Владимиру Старушу, а также водителю Анатолию Юренко были вручены почетные алые ленты и караваи из зерна нового урожая.

Героям жатвы вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Юные жители села – воспитанники школы-сада – подарили присутствующим литературно-музыкальную композицию. В концерте также приняли участие самодеятельные артисты Домов культуры сел Ержово и Плоть.

Дина Листюгина.