В столице стартует конкурс «Признание»

По решению главы государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска он проводится ежегодно.

«Для участия в конкурсе выдвигаются кандидатуры, особо проявившие себя в социально-экономической, духовно-нравственной и общественной деятельности, внесшие значительный личный вклад в развитие той или иной сферы жизнеобеспечения города, проявившие патриотизм и самоотверженные действия (поступки), принесшие известность городу Тирасполю и получившие признание общества», — сообщает пресс-служба госадминистрации.

Итоги конкурса подведут к 225-й годовщине со дня основания Тирасполя. В числе номинаций: промышленность и энергетика; экономика, финансовая и банковская деятельность; малый и средний бизнес; сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность; здравоохранение и социальная защита; наука и образование; культура и искусство; физическая культура и спорт; жилищно-коммунальное хозяйство; транспорт и связь; торговля и бытовое обслуживание; общественно-политическая деятельность; правопорядок; архитектура и строительство; менеджмент.

Более подробно ознакомиться с условиями проведения конкурса и получить анкеты можно в каб. №415 Дома Советов. Тел. 9−47−55.