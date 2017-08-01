С Петром Глушко встретился в Бендерах на городской ярмарке. У его столика с многочисленными бутылями и баночками с медом стояли люди. По всему чувствовалось, что лакомство предпринимателя нравилось.

ой герой говорит: «Я и раньше занимался пчелами, но повседневная работа отвлекала от любимого дела, не давала сосредоточиться только на нем. В 75-м приехал в Приднестровье после окончания Полтавского инженерно-строительного института. Работал в Бендерском стройтресте. Но к пасеке в свободное время тянуло. Отец привил любовь к ней. Он часто говорил: «Как умру, так и пчелы пропадут, нельзя этого допустить. Как хотел бы я, чтобы ты продолжил мою работу».

В 93-м, взяв от отца два улья, вез их пятьсот километров из Кременчуга до Анен и поставил в огороде знакомого. После дорожной тряски пчелы измучились, думал, пропадут. Но выжили. Так я и начал заниматься ими, а потом уже вместе с женой серьезно. Чего греха таить, мед кормит, приносит неплохой доход. И в ярмарках участвовать стараемся.

Говорят, человек – царь природы, но, по- моему, все иначе. Пчелы старше нас всех. Они круглый год работают, опыляют цветы. Пчелы все время трудятся, «рождают» новый мед. Профессия «рождать» древнее других.

Кто из нас не любит мёд?! И я любил мёд с малолетства, но вот качать его не нравилось. Эта работа утомляет монотонностью. Раньше мы качали в поле, палатку ставили, и в неё залетало так много пчёл, что глаз не открыть. Теперь электрической медогонкой качаем у себя дома. Век техники.

Чтобы их полюбить, пчелами нужно заниматься. Если не поработаешь на пасеке, этого не прочувствуешь. За половину дня до 50 укусов случается, руки опухают, зато мед получается вкусный. Зарабатываем ещё, помогая опылять пчёлами поля. И хозяевам хорошо, и нам неплохо. Наши пчелы на треть повышают урожайность.

Часто спрашивают пчеловодов: «Вы отобрали мёд у пчёл?». А пчеловоды с улыбкой отвечают: «Нет, они с нами делятся. Мы им конфету, а они нам – мёд».

Денис Дойчев.