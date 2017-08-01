Общественный совет в действии

На очередном заседании Общественного совета, которое состоялось в Рыбницкой госадминистрации, рассматривались различные актуальные вопросы, а также жалобы и предложения рыбничан.

В работе заседания принял участие заместитель главы госадминистрации по социальным вопросам Юрий Молдовский.

Председатель Общественного совета Татьяна Рак поделилась с присутствующими информацией о прошедшем на днях заседании Общественной палаты ПМР. Говорили о мерах, предпринимаемых Правительством в части тарифной политики в сфере коммунальных услуг и ценовой – в аптеках на 100 жизненно важных лекарств. С большим вниманием была воспринята информация о жалобах и предложениях рыбничан и мерах реагирования по каждому факту.

На заседании был рассмотрен вопрос о включении представителей Общественного совета в состав комиссий: административную, по защите прав несовершеннолетних, по предоставлению кредитов молодым семьям и молодым специалистам, по распределению гуманитарной помощи, межведомственную комиссию по уточнению списков защитников ПМР, художественный совет и т.д.

С удовлетворением был отмечен факт взаимопонимания и взаимодействия Общественного совета с Рыбницкой госадминистрацией.

Татьяна Рак отметила, что в Общественный совет поступают жалобы, на которые необходимо оперативно давать ответы – консультационные, практические, юридические. Для приема граждан был разработан график, с тем чтобы каждый четверг рыбничане могли обратиться в приемную Общественного совета.

Уже сегодня ясно одно: доверие рыбничан к Общественному совету растет. И общественники стараются это доверие оправдать.

Дина Листюгина.